L'EuroVéloroute 6 en Franche-Comté

Cette voie, dont plus de la moitié de la distance est réservée aux véhicules non motorisés, passe également par la Franche-Comté et notamment par Besançon et Dole.

Pour entamer l'intégral du feuilleton de cette semaine, Baptiste Hervieux a rencontré Frédérique Cobart, chargée de mission culture/tourisme à l'office de tourisme de Besançon, pour parler de l'histoire de cet aménagement.