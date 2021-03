Les impacts, visibles ou non, de l’eutrophisation sur l’environnement dans notre région sont importants en terme d’écologie, social, santé, biodiversité, économie, tourisme…A noter cependant une prise en compte progressive des enjeux et la mise en œuvre de mesures à la fois préventives, mais aussi curatives, avec des résultats significatifs et une amélioration progressive et réelle de la situation.