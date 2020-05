L'évolution de la situation épidémiologique du coronavirus dans l'Orne

Avec notre invité, Anne-Catherine Sudre, déléguée départementale de l'ARS Normandie, nous faisons le point sur l'évolution de la situation épidémiologique dans l'Orne. Nous abordons ensemble la question critique d'une possible seconde vague. La stratégie est d'élargir les tests le plus possible, l'ARS appelle la population, même en cas de petit symptôme, à prévenir leur médecin traitant.