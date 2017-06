Lâ€™ex-directeur du FBI, James Comey, auditionnÃ© devant le SÃ©nat

James Comey devant le Sénat

Les Etats-Unis sont suspendus aux lèvres de James Comey. L’ex-patron du FBI, limogé par Donald Trump, va livrer sa vérité sur les affaires qui agitent le président américain, devant le Sénat, jeudi 8 juin, à partir de 16 heures (heure française). Un moment très attendu outre-Atlantique, presque autant qu’une finale de Super Bowl, précise notamment la presse américaine.

Comment James Comey a-t-il été limogé ? Dans quel contexte ? A-t-il des preuves sur les éventuels liens de collusion entre Donald Trump et la Russie ? Le Sénat espère beaucoup des réponses de James Comey à ces questions. C’est l’occasion pour l’ancien patron du FBI de revenir sur ce qu’il s’est réellement passé entre lui et le président américain, entre les mois de janvier et de mai derniers.

Une audition retransmise à la télévision

Et pour illustrer à quel point l’audition de James Comey est attendue, on peut notamment évoquer le fait que de manière tout à fait inhabituelle, Donald Trump n’a rien indiqué concernant son agenda de la matinée de ce jeudi, une période de la journée d’ordinaire assez chargée pour le président américain. On peut aussi préciser qu’exceptionnellement, l’audition de James Comey sera retransmise en direct à la télévision, sur ABC, CBS et NBC.

Cela dit, on sait déjà dans les grandes lignes ce que devrait déclarer James Comey. Mercredi 7 juin dernier, la commission du Renseignement du Sénat publiait sept pages de conversations entre l’ex-patron du FBI et Donald Trump. Des documents qui confirment que le président américain aurait demandé à Comey d’abandonner toute enquête en cours sur Michael Flynn, l’ex-conseiller à la sécurité nationale au cœur de l’affaire sur les discussions avec la Russie.

Durant l'audition, James Comey a dénoncé à plusieurs reprises les mensonges de la Maison-Blanche, sans que le président lui ait demandé formellement de cesser l'enquête sur Flynn. Cependant, l'ex-directeur du FBI reconnaît les pressions de Donald Trump, et admet que les demandes du président américain sur l'enquête russe étaient très dérangeantes.

Analysant l'implication personnelle de Donald Trump auprès de lui, au sujet de cette enquête, James Comey explique que le président américain voulait sans doute lui faire comprendre que cette enquête occupait une place trop importante dans la politique et au sein de l'opinion publique et des médias, et qu'elle prenait le pas sur d'autres sujets.