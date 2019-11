L'exclusion bancaire: il y a des solutions avec la CELDA

L'exclusion bancaire : il y a des solutions avec la Caise d'Epargne Loire Drôme Ardèche



On estime que ce sont 5 millions de personnes qui sont concernées par l'exclusion bancaire en France.

Accidents de la vie, addictions, mauvaise gestion de ses finances personnelles ou encore usage de crédits révolving, les causes de se trouver dans le rouge comme l'on dit sont nombreuses.

Mais en 1984 plusieurs principes forts ont été votés de façon rendre à tout un chacun une capacité d'autonomie grâce, en particulier au droit au compte.

Et depuis 2015 il existe une charte d'inclusion bancaire et de prévention de surendettemment valable pour toutes les banques.

La Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche offre de son côté d'autres solutions face à l'exclusion bancaire. C'ets Stéphane Caminati, président du directoire de la La Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche qui les présente dans cette chronique : la Minute utile de la caisse d'Epargne.



A propos del'exclusion bancaire vous retrouverez l'info la plus simple et la plus claire, sur le site de la Banque de France ;

ou directement sur le site de l'association Finances et Pédagogie en particulier, "le guide du budget à destination des jeunesavec l' appli mobile "pilote budget".