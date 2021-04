L'expédition Rennes Pôle Nord : une aventure humaine et technologique

Une expédition à vélo et en bateau au départ de Rennes et à destination du Pôle Nord, c’est le projet fou de Vincent Grison ancien navigateur professionnel en course en solitaire.

Le navigateur pourra compter sur l’équipe du LETG de l'université de Rennes 2. Littoral - Environnement -Télédétection - Géomatique un laboratoire en géographie de l’environnement. Nous vous expliquons à quoi sert cette collaboration pour cette grande expédition.