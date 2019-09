L'habitat participatif : l'exemple du groupe du 4 mars

"Vivre autrement" : c'est une démarche bien particulière que celle de l'habitat participatif. Le projet se réfère à des valeurs fortes partagées par les membres : solidarité, proximité, mixité, développement durable... L'habitat participatif permet au groupe de concevoir, créer puis gérer son propre lieu de vie : c'est un véritable projet collectif.

Le groupe du 4 mars

Solenn Le Corre et Nicolas Berut font partie du groupe du 4 mars, né en 2009. Leur souhait : rester à la Croix-Rousse avec des logements à moindre coût. Ils font équipe avec un bailleur social, Alliade. 11 appartements seront dédiés au logement social.

Ils ont dû apprendre à décider ensemble. "On a été accompagnés pour travailler le collectif. On a toujours visé le consensus, ce qui n'est pas simple avec 13 ménages et des enjeux financiers".

Des espaces partagés

L'immeuble du Cairn comprendra plusieurs espaces communs : un appartement d'ami, salle commune, buanderie, bureau... et potager ! Heureusement, d'ailleurs, que les parents n'ont pas écouté les enfants : "sinon, on aurait une piscine sur le toit et une salle de kung-fu".

Pour autant, chaque famille conserve son intimité. Le but principal est plutôt de favoriser la rencontre. "Ce n'est pas une communauté", explique Nicolas. "C'est un projet qu'on gère ensemble. Dans le monde individualiste dans lequel on est, c'est une réponse intéressante, tout en préservant un équilibre".

Les familles s'installeront dans leur immeuble en novembre prochain.