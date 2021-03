L'Hebdo Région du 26 mars 2021

Top départ lundi dernier des élections syndicales dans les très petites entreprises. 5 millions de salariés sont appelés à voter. Une élection qui d'habitude mobilise peu. Il y a eu moins de 10% de participation lors du dernier scrutin. Conséquence, en partie, de la mauvaise image qui colle à la peau des syndicats en France.



Cette semaine, rencontre avec l’association Repairs 44. Elle accompagne les jeunes de 18 à 25 ans, qui sortent des structures de l’aide sociale à l’enfance en Loire-Atlantique. Une situation que ses bénévoles connaissent bien, puisqu’ils sont tous eux-mêmes d’anciens enfants placés.



Découverte d’une nouvelle formation dédiée au métiers du numérique qui va s’ouvrir à Laval. Ce qui confirme encore un peu plus La Mayenne comme un haut lieu de la technologie numérique. Le salon du virtuel y réunit tous les ans les plus grands spécialistes.



Découverte cette semaine d’un album de chants chrétien en langue arabe enregistré par le Père Malek Chaïeb, prêtre libanais, aumônier des paroisses maronite d’Angers et du Mans. Les ventes seront reversées à l'association Fraternité Chrétienne Sarthe Orient qui envoie des dons à 3 paroisses à Alep.



Et enfin, des petits vendéens de maternelle qui visitent des fermes sur les Terres de Montaigu. Objectif : sensibiliser les enfants au monde agricole pour comprendre l'origine des aliments. C’est un reportage à découvrir tout à l’heure.