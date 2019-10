L'heure solidaire d'Habitat et Humanisme

Pour la première fois "Habitat et Humanisme" participe cette année à l’opération nationale « l'heure solidaire » qui consiste a donner l'heure d'hiver gagnée à une association solidaire.

L'association "Habitat et Humanisme"invite un peu partout en France à se mobiliser en faveur du logement et de l'insertion des personnes en difficulté à travers son opération « L'Heure Solidaire ». L'heure solidaire dont le principe est donner une heure, en don d'argent ou en temps, au profit des plus démunis. Un evenement aura lieu demain à Bordeaux place de la victoire. Nous en parlons avec le président de l'association en Gironde : Bruno Martin.

Rdv donc demain à 14h30 place de la victoire, et pour en savoir plus le site internet de l'association : habitat-humanisme.org