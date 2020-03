L'histoire du fuseau AAllard

On croirait la boutique restée dans son jus des années 1930. "C'était le mot d'ordre pour l'architecte lorsque nous avons refait la boutique. Il a travaillé à partir de photos. Les détails des boiseries ont été reproduites" explique Antoine Allard, à la tête de l'entreprise familliale depuis 2004.

Dans le magasin et en vitrine, valorisés au milieu de la collection : les fameux fuseaux qui ont fait la renommée de la famille. C'est en 1930 qu'Armand Allard invente le pantalon doté d'un élastique sous le pied.

Un vêtement pensé pour Emile Allais. Le skieur de compétition et son oncle demandent à Armand Allard, tailleur mégevan, de leur inventer un pantalon de ski plus pratique que ceux de l'époque.

LE PREMIER VÊTEMENT DE SPORT AÉRODYNAMIQUE

"Nous avons gardé l'esprit : deux tailleurs travaillent encore chez AAllard, pour ajuster les fuseaux et mettre à mesure tous nos vêtements" souligne Antoine.

Pendant trois decennies "fuseau" devient synonyme de "pantalon de ski" : c'est la première fois qu'un vêtement de sport est pensé pour être aérodynamique. Un vêtement qui est ensuite porté par les femmes en après-ski, à la ville et sur les pistes de danse : "bien coupé, il allonge la silhouette et rend la jambe plus fuselée".

Chez AAllard, on perpétue la tradition : si les matières et couleurs ont évolué, la coupe et les secrets de fabrication se sont transmis de père en fils, puis petit-fils. Le fuseau AAllard est aujourd'hui fabriqué en France et en Italie, uniquement vendu à Megève. Chaque année, l'entreprise familliale en confectionne quatre cents.