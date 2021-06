À L'Hôme Chamondot, un oasis pour se reconstruire après l'addiction

Dans cette petite commune du Perche ornais, une association propose aux personnes souffrant d'addictions "un lieu, une famille, une espérance" pour retrouver l'estime de soi et une vie libérée.



"Sans limites de temps, de conditions particulières, dans un cadre familial structuré et offrant une proposition spirituelle", cet Oasis-St-Vincent ouvrira en septembre prochain grâce à l'accompagnement bienveillant de la mairie et un partenariat avec des associations comme ETS.

L'intuition de cette initiative est née de rencontres faites par le président de l'association Jean-Noël Chapelle avec les médecins de l'Hôpital de Mortagne-au-Perche qui constataient que les personnes en rémission d'addiction avaient besoin d'un lieu communautaire et familial pour se poser et couper avec un environement social et amical souvent peu porteur. Grâce à l'investissement de nombreux bénévoles, ce projet prend forme. Il reste à trouver un couple pour accompagner et animer cette "maison de famille".