L'humain, au coeur d'Habitat et Humanisme

La pension de famille Marie Heurtaut est ouverte depuis le 1er décembre 2011. Elle accueille des personnes aux parcours de vie chaotique, cumulant souvent les difficultés (familiales, sociales, de santé…) et vivant un isolement relationnel et social important.



Elle est gérée par des salariés d’Habitat et Humanisme, épaulés par une équipe de bénévoles.



Pour nous présenter cette pension, Bernard Clermont reçoit des salariés, bénévoles et même un résident, Daniel, qui est accueilli à la pension.