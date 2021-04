Les conditions de l'entretien des représentants de l'Union européenne à Ankara avec le président turc et le président du conseil européen confortablement assis et la présidente de la Commission européenne reléguée sur un divan, à l'écart en ont choqué plus d'un. Si on peut invoquer le protocole il n'en reste pas moins que l'humiliation d'Ursula Von der Leyen a considérablement dégradé l'image de l'Union européenne