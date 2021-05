L'hydrogène est un gaz très énergétique et dont la combustion ne produit que de l'eau :mais comment produire cet hydrogène et quelles sont ses difficultés d'usage ? C'est ce que nous allons découvrir avec Jean-Paul Viricel , enseignant-chercheur à l'école des mines de St-Etienne et spécialiste de l'hydrogène .

La fabrication industrielle de l'hydrogène de façon aussi écologique que possible est en plein développement et sera renforcée par le plan de relance économique européen.