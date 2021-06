L’hydrogène, une « vieille » énergie, l’hydrogène vert une solution de transition pour l’industrie pétrolière

Nous connaissons surtout l’hydrogène qu’on appelle aujourd'hui l’hydrogène gris. L’hydrogène gris est produit à partir de méthane, de pétrole ou de charbon, et est utilisée dans le raffinage pour réduire le taux de soufre des carburants, ainsi que dans l’industrie chimique pour produire de l’ammoniac et des engrais. La pollution générée est comparable en proportion à celui du secteur aérien ou maritime.

L’hydrogène vert est produit par électrolyse, via les énergies renouvelables

L’hydrogène verte est produit par l’électrolyse, en dissociant l’hydrogène et l’oxygène de la molécule d’eau. Cette production nécessite de gros électrolyseurs, beaucoup d’électricité, qu’on va prendre dans les énergies renouvelables éoliennes ou solaires pour en faire une énergie verte, de l’hydrogène verte.

Aujourd’hui, l’urgence de décarboner la société et en particulier l’industrie lourde et les transports est telle que l’hydrogène vert est considéré comme une solution de transition pour accompagner l’industrie pétrolière et d’avenir, ce qui veut dire qu’on table beaucoup sur les innovations technologiques associées pour descendre son coût et ouvrir son usage aux transports.

Le déploiement de l’hydrogène vert sur les transports lourds

Comme la compression de l’hydrogène nécessite de l’énergie, l’idéal est de le distribuer là où il est produit, ou inversement de le produire là où il est utilisé. Mais on peut le transporter par pipeline et les pipelines de gaz sont appelés à se reconvertir.

L' utilisation de l’hydrogène vert va se déployer sur les transports lourds, qui sont handicapés par les batteries si on les passe à l’électrique. Ainsi l’hydrogène vert est fléché pour les bus, les cars et les camions, les bateaux, les trains, les avions. Un plein d’hydrogène c’est 5 kg pour un équivalent de 50 Kg pour 50 litre de gas oil. C’est extrêmement léger en comparaison du poids des batteries électriques.

L’Europe s’est emparé de cet enjeu

L’Union européenne s’est emparé de cet enjeu, c’est le choix de l’Europe, de la France et de certaines régions. L’Europe a annoncé sa stratégie hydrogène l’été dernier, le gouvernement son plan hydrogène le 8 septembre 2020, qui visent en premier lieu, à réduire les émissions de CO2, à décarboner la production d’hydrogène déjà utilisée par l’industrie lourde, puis à développer les flottes de transport à l'hydrogène.

Pour les régions il s’agit de contribuer à la manne de subventions croisées vers des industriels et autres collectivités. La région Occitanie va inaugurer cette année sa première station de production d’hydrogène vert sur l’aéroport de Toulouse pour 180 véhicules légers et 7 bus, a commandé des rames mixte électricité hydrogène à Alstom, et a l’ambition de créer un grand centre européen de recherche publics privés pour développer notamment les moteurs à hydrogène des avions.

En Pays de la Loire, les investissements croisés se retrouvent essentiellement sur le site éolien de Bouin qui expérimente ce site de production avant de la déployer auprès des champs marins et jusqu’à des stations d’abord dédiés aux bennes à ordure ménagère voire aux bus ligériens.

En résumé

Aussi l’aide au secteur de l’hydrogène est d’abord un enjeu pour les compagnies industrielles, pétrolières et autres, les retombées pour le consommateur risquent d’être à court terme assez peu visibles. Mais c’est cela aussi la gestion de la Maison Commune.