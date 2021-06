L'hydrogène voie royale vers la fin des gaz à effet de serre ?

Popularisé par les politiques publiques, en Sarthe et en Pays de la Loire, l'hydrogène apparaît comme une alternative crédible pour la réduction des émissions de CO2. RCF vous propose d'en savoir plus sur cette énergie plus verte que le carbone qui équipe les transports publics, à une échelle de plus en plus grande et les voitures des 24 Heures du Mans à l'horizon 2024.