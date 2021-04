L'idée d'un "revenu de base" fait son chemin

Le comité d’évaluation de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, vient de se prononcer en faveur d’un revenu de base pour les 18-24 ans en précarité.

Le Comité d’évaluation de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté s’est prononcé en faveur d’un revenu de base pour les 18-24 ans démunis et fragilisés par la crise sanitaire. Une satisfaction pour Jean-Luc Gleyze, président du Conseil Départemental de Gironde, qui défend le sujet depuis 2016.

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Jean-Luc Gleyze qui fera voter au mois d’avril un dispositif expérimental sur 18 mois pour les jeunes de 18 à 29 ans. Il s’agira d’une allocation mensuelle et modulée selon les ressources, et devrait concerner entre 300 et 500 jeunes.