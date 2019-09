l'imam de Bordeaux favorable aux femmes imames

Pour la première fois en France, deux femmes ont dirigé un temps de prière musulman. Deux imames qui laissent voir un autre visage de l'islam, plus progressiste.

La nouveauté s'est passée en région parisienne samedi 7 septembre.

Un fait qui témoigne de la présence en France d'un islam plus modéré, loin de certaines pratiques plus traditionnelles où la femme doit s'effacer.

On retrouve aussi à Bordeaux cet islam plus ouvert aux changements de la société. Dans la mosquée Al Houda, les femmes et les hommes prient les uns à côté des autres. Le grand imam de la mosquée, Tarek Oubrou, est favorable depuis longtemps à ce qu'il y ait des femmes imames.

Pour Tarek Oubrou, la place grandissante des femmes doit s'accompagner de pédagogie pour faire comprendre aux musulmans cette évolution.