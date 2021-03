"L'incarnation de la passion de Jésus" . Dans son édito, Chantal Jacquin fait un parallèle entre la crucifixion de Jésus survenu le vendredi saint et la condamnation de femmes et d'hommes torturés pour défendre la justice et la liberté. Chantal jacquin est membre de l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture.