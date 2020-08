L'incroyable cave aux sculptures de Denezé-sous-Doué : une énigme de l'Histoire

Au cœur d’Anjou, au pays des troglodytes, dans le petit village de 424 âmes de Denezé-sous-Doué, se cache à quelques mètres sous terre, une bien étrange cave. Plusieurs centaines de personnages sculptés dans le tuffeau occupent les lieux depuis le 16ème siècle probablement... Découverte dans les années 50, c’est l’une des plus importantes découvertes archéologiques mais sur laquelle bon nombre d’historiens se sont cassés les dents. On ignore qui, pourquoi et dans quelles conditions ont été sculptés ces figures étranges. Découverte des lieux avec celui qui en est le gardien des sculptures Soren Berenguer.