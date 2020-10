L'Indre et Loire passe en alerte renforcée

Le Président de la République place le pays en état d'urgence sanitaire pour au moins 4 semaines. Dans l'Indre et Loire à partir de demain samedi les bars fermeront à 22h. La vente d'alcool sera également interdite dans les autres lieux comme les restaurants à partir de 22h.



La chasse aux punaises de lit est ouverte ! Pendant deux jours, 130 professionnels ont été sensibilisés à ce parasite pour mieux répondre aux habitants de Blois qui y seraient confrontés.



Météo stable en Touraine Loir et Cher. Des nuages, quelques éclaircies et des températures qui restent basses.