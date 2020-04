L'info locale du Jeudi 23 avril 2020

Une grande dame de la littérature s'est éteinte

Catherine Paysan, célèbre auteure sarthoise, s’est éteinte à l'âge de 93 ans dans la nuit de mardi à mercredi à l’hopital du Mans. Elle a publié des dizaines d'ouvrages dont des romans autobiographiques, des nouvelles ou des poèmes, et plusieurs de ses livres ont fait l’objet d’adaptation au cinéma et à la télévision.

Nous l’avions rencontrée à Bonnétable, où elle nous a fait visiter un musée en son honneur dans une école qui est aussi sa maison natale.



Catherine Paysan recevait RCF à Bonnétable

Retrouvez aussi une de nos "Histoire du Maine" consacré à Catherine Paysan et son livre "L'enterrement d'un juif hongrois".

Catherine Paysan était Chevalier de la Légion d’honneur, chevalier des arts et lettres et chevalier de l’Ordre national du mérite.



Le point sur le coronavirus dans le département

Le covid 19 a fait une nouvelle victime en Sarthe hier et le nombre d’hospitalisation est repartie a la hausse avec cinq patients supplémentaire en 24 heures



Le déconfinement et la protection des sarthois se prépare en Sarthe. 610 000 masques ont ete livré hier au Département. Il s’agit d’une commande groupé effectué par 280 communes et collectivités. Cela va permettre d’équiper les EHPAD mais aussi les Sarthois qui reprendront le travail dans quelques semaines.



Le message de Mgr le saux pour les musulmans sarthois

Ce vendredi marque le début du ramadan pour les musulmans. En plein confinement, ce mois du jeûne s’annonce inédit voire compliqué, comme a pu l’être la semaine Sainte pour les catholiques. L’occasion pour Mgr Le Saux d’adresser ces vœux à la communauté sarthoise…



La région débloque 4,3 millions € pour la culture et le sport

La région des Pays de la Loire lance un plan d’urgence pour soutenir financièrement tous les organisateurs qui ont vu leurs spectacles ou leurs compétitions annulés à cause de l’épidémie. Un numéro vert a aussi été ouvert à l’attention des associations : 0800 200 402.



Manifestations reportées

Et ce fond viendra peut être en aide aux Fêtes Médiévales de Montmirail. Prévues les 8 et 9 août 2020, elles sont reportées à l’été prochain.

Report aussi pour la 4e édition des Rencontres théâtrales de Mamers. Programmée du 10 au 14 juin 2020, elles auront finalement lieu du 23 au 27 septembre.

Le Festival de Sablé lui est pour le moment maintenu du 24 au 29 août. Au programme cette année le mariage à l’époque baroque et la compositrice Élisabeth Jacquet de la Guerre.



À vos portables !

France nature environnement Pays de la Loire vous invite à devenir « sentinelle de la nature ». Le but est de et de photographier la pollution lumineuse ce soir à partir de 23h depuis sa fenêtre. L’association souhaite ainsi dénoncer le non-respect de la réglementation. Les photos sont à envoyer sur le site des Sentinelles de la nature ou bien vous pouvez aussi les publier sur les réseaux sociaux avec le #oùsontlesétoiles.

Où sont les étoiles ? Dans le ciel ! Et plus spécialement jusqu'à ce week-end avec les Lyrides. Ces pluies d'étoiles filantes sont observables tous les ans à cette période de l'année.



Les jeudis du don

Et puis RCF compte sur vous aujourd’hui pour notre 1er JEUDI DU DON. Depuis le début du confinement toutes l’équipe de RCF Sarthe est mobilisée pour vous accompagner dans cette situation exceptionnelle mais comme beaucoup d’entreprise cette pandémie a un impact sur nos finances. Nous comptons donc sur vous !

Pour l’occasion vous allez découvrir les coulisses de votre radio dès 9h avec Melchior Gourmand et à partir de 10h Olivier Tonnelier donne la parole au radios pour savoir comment elles se sont adapté à cette situation inédite. Vous pouvez nous faire un don en ligne ou en envoyant votre cheque à RCF Sarthe, 26 rue Albert Maignan 72000 Le Mans.



Météo

C’est une journée mitigée qui nous attend sur la Sarthe, de belles éclaircies ce matin mais plus de nuages cet après-midi qui pourraient donner des averses localement dans jusqu'en soirée.

u meilleur de la journée il fera 22°C à Bourg-le-Roi et Saint-Célerin, 23°C Maisoncelle et Chantenay-Villedieu et 24°C au Mans à Pontvallain et à Rouillon