L'info locale du Jeudi 30 avril 2020

Covid, déconfinement... le point dans la Sarthe

Nouveau bilan dans le département

Le bilan d’hier a été lourd hier dans notre département. On dénombre quatre décès supplémentaires en Sarthe, avec un nombre d'hospitalisation stable. Par contre 6 personnes sont sorties de réanimation par rapport au début de la semaine.



Le "plan de déconfinement" pour la ville du Mans

Comme l’a dit le Premier Ministre, il va falloir d’habituer à vivre avec le virus et changer nos habitudes.

Cela va commencer avec l’école. Au Mans, les maternelles et les primaires pourront retourner en classe le mardi 12 mai. Mais pour respecter les consignes de 15 élèves par classes et la mairie prends des mesures.

Selon le maire, Stéphane Le Foll, certains élèves iront en classe les lundi et mardi et les autres les jeudis et vendredis, une décision qui ne passe pas auprès des syndicats. Pour la FSU une telle décision relève de l’Éducation nationale et pas de la décision de la ville.



Concernant les transports en commun, 70% du réseau Setram sera opérationnel. Le port du masque y sera obligatoire. Et la règle d'un siège sur deux occupés sera appliquée. Les trams et les bus seront nettoyés tous les soirs.



En ce qui concerne les masques, la ville du Mans en a commandé 370 000 en tissus ou jetables. Un achat groupé a été effectué avec les grandes surfaces du Mans : 2 masques réutilisables y seront vendus à prix coutant d’ici quelques jours, ils seront lavables 10 fois.



Mais la mairie compte sur les manceaux pour coudre des masques et donc permettre de répondre à la demande.



Les masques du diocèse

D’ailleurs pour répondre à cet appel de la mairie du Mans, le diocèse lance une grande campagne de confection de masques lundi 4 mai

Marin et Solin Castel vous attendent lundi à la maison Saint-Julien si vous voulez coudre en groupe. Vous pouvez aussi rester chez vous si vous le souhaitez.

Si vous avez des draps chez vous pouvez les déposer dès maintenant au presbytère Saint-Pavin.

Et puis lundi Il y aura aussi besoin de personnes pour repasser et couper le tissu à la maison Saint-Julien, les élastiques sont fournie par la mairie.



Retrouvez un tuto dédié à la fabrication des masques sur le site internet du diocèse du Mans.

Pour toutes informations, vous pouvez contacter maison.scarron@sarthecatholique.fr

La réouverture des commerce. comment et sous quelles conditions ?

Les commerces doivent rouvrir à partir du 11 mai, mais sous quelles conditions ? C’est ce qui va être décidé la semaine prochaine lors d’une réunion avec les associations de commerçants manceaux, la CCI et la Chambre des métiers.

Vous pouvez toujours acheter des bons d’achat pour soutenir les commerces indépendants du centre-ville



Des masques pour les plus fragiles

La région des Pays de la Loire organise des distributions de masques gratuits pour les plus fragiles ainsi que des distributions de denrées alimentaires.

Les associations caritatives sont confrontées à un afflux de demandes d’aide alimentaire, c''est pourquoi la Région a donc mis en place « une chaîne alimentaire solidaire ». Elle a ciblé les produits les plus demandé et fourni des stocks aux associations ligériennes.

Des points de livraison sont prévus pour acheminer les denrées en vue d’une redistribution aux plus démunis. La première distribution a eu lieu hier, mercredi 29 avril, au Secours populaire au Mans.



L'exception sarthoise !

Et puis décidément l’économie sarthoises fait figure d’ovini en ce moment. Le chômage est stable dans notre département, mais les créations d’entreprises n’ont pas baissé non plus au mois de mars malgré le debut de la crise sanitaire. Elles ont même augmenté de 1%. À titre de comparaison, en France, le nombre de création a baissé de 19%.



Météo

C’est un long week-end pluvieux et agité qui nous attend sur la Sarthe. Nous aurons averses aujourd’hui voire même localement des orages de grêles dans l’après-midi et ça sera comme ça au moins jusqu’à dimanche. Il ne faudra compter que quelques éclaircies mais elles seront plutôt brèves et puis il y’a toujours ce vent d’ouest avec des rafales jusqu’à 50km/h.

Les maximales elles sont de 12°C à Coudrecieux et Sillé-le-Guillaume, 13°C à Dollon et Loué et 14°C au Mans, à Loupelande et à Pontvallain.

Aujourd’hui, nous fêtons Saint Pie V et Robert