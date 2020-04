L'info locale du Lundi 20 avril 2020

6e semaine de confinement

DE BONNES NOUVELLES EN SARTHE

Les visites sont de nouveaux autorisées dans les EHPAD sarthois. En accord avec la direction de la structure, les familles pourront rendre visite à leur proches mais sans contact physique. Un soulagement pour beaucoup de personnes âgées qui se sentent isolées depuis le début de la crise sanitaire. En Sarthe plus d’une centaine d’établissement sont concernées.



COVID-19, nouveau bilanc sarthois

Deux nouvelles personnes ont perdu la vie dans notre département à cause du covid-19. Au total, 38 décès sont a déplorés depuis mi-mars,, 141 malades sont toujours pris en charge dans les hôpitaux dont 17 en réanimation. Ce sont des chiffres quasiment stables depuis quelques jours.

Cependant avec le déconfinement les autorités craignent que les contaminations ne repartent à la hausse…

Vers un retour de la vie normale en Sarthe ?

Le retour des marchés en sarthe

Les marchés reprennent leurs quartiers au Mans depuis ce week-end avec l'autorisation de la Mairie et de la Préfecture. Les mesures barrières sont strictement appliquées : la municipalité distribue des masques aux visiteurs du marché, et passage obligatoire à la pompe à gel hydroalcoolique avant de pouvoir aller faire ses achats. Des barrières sont également installées pour limiter le flux des badauds, mais des files d'attentes se sont créées avant de pouvoir pénétrer sur les marchés.

Les marchés du Mans ont donc de nouveau accueilli du public hier, surla place des Jacobins ainsi que pour le marché de Pontlieue. Ce sont pas les seuls qui rouvriront puisque dès demain, vous pourrez vous rendre sur les marchés de la Boussinière ainsi que celui des Maillets. Stéphane Le Foll rappelle le dispositif mise en place par la Mairie.

Les mesures barrières vues hier, dimanche 19 avril, seront les mêmes pour tous les marchés qui rouvriront cette semaine et jusqu'à nous ordre.



Les marchés vont reprendre aussi à Parigné-l’Évêque, Yvré-l’Évêque, Allonnes, Arnage et à Connerré, la Préfecture a donné son accord après leur interdiction depuis le 24 mars.



Retrouvez les marchés qui se tiennent dans le département

Initiatives

À Mamers, le marché peut se tenir depuis plusieurs semaines mais vendredi il y avait un nouveau stand. Celui du Rotary club de Mamers et du Pays Saosnois. L’association a vendu des masques en tissue 3 euros, des masques fabriqués par des couturières bénévoles. En 45 minutes tout le stock a été vendu ! Une nouvelle opération aura lieu le lundi prochain.



La SNCF se lance dans la confection de visières de protection. L’entreprise ferroviaire met à contribution son centre d’ingénierie installé au Mans. Grâce à des imprimantes 3D, les ingénieurs fabrique des protections contre le coronavirus. Les hôpitaux, les EHPAD ou encore les gendarmeries qui en ont besoin sont invités à contacter la SNCF afin de mettre en place la logistique pour les livraisons.. Une centaine de piece est fabriqué chaque jour.

reprise économique progressive chez class et la poste

L’activité économique reprend doucement en Sarthe. Ce matin se sont les lignes de l’usine Claas qui se rallument pour de nouveau produire des tracteurs mais aussi des engins de récolte. La production avait été interrompu il y ‘a un mois faute de matière première…

La Poste aussi rouvre ses bureaux. 9 agences reprennent du service aujourd’hui à la Suze-sur-Sarthe, Saint-Calais, Bonnétable, Le Lude, La Milesse, Le Grand-Lucé, Sainte-Jamme-sur-Sarthe, Marolles-les-Braults et Ballon-Saint-Mars. La réouverture des bureaux s’effectue de manière progressive.

35 sont opérationnels dans le département. Au Mans, la distribution du courrier a lieu uniquement les mercredi, jeudi, et vendredi.



"A voté", pas pour tout de suite

Le deuxième tour des élections municipale aura sans doute lieu à l’automne pour la ministre de la Cohésion des territoires. La date du 21 juin, envisagée dans un premier temps, ne sera pas tenable pour des raisons sanitaires. Le scrutin aurait plutôt lieu fin septembre ou octobre.

Le premier tour de ces élections a eu lieu le 15 mars, soit deux jours avant la mise en place du confinement. Dans le département, 31 communes n'étaient pas en mesure, au soir du 15 mars 2020, de composer une équipe municipale pour la prochaine mandature.



La soliarité toujours présente dans notre département

450 Sarthois engagés dans la réserve civique

Les sarthois sont solidaire en cette période particulière. La réserve civique, où 450 personnes se sont engagées depuis son lancement par le gouvernement le mois dernier, est une plateforme en ligne qui met en relation les structures à la recherche de bénévoles et les bonnes volontés. Depuis quelques jours on peut même s’inscrire pour donner du soutien scolaire à distance, afin de ne pas accentuer les inégalités.

En tout 58 missions sont proposés dans notre département.

L'école à la maison

Allonnes va donner 197 kits de fournitures scolaires à des enfants en difficulté. La ville s’est coordonnée avec Les Restos du cœur, le Secours populaire et le Secours catholique pour identifier les familles. Des feuilles, des crayons de couleur, des stylos, des ciseaux ou encore de la colle pour un total de 400 kits qui ont été commandés. Coût de l’opération : 4 800 €, financé grâce au label Cités Éducatives.

Nos amis les animaux

Depuis jeudi dernier, il est de nouveau possible d'adopter des chiens et des chats pendant cette période de confinement. La SPA a développé une plateforme qui permet de réaliser une partie des démarches en ligne. Vous pouvez sélectionner le refuge le plus près de chez vous, voir les animaux disponibles en photo et trouver votre futur compagnon.

L’association vous enverra une proposition de rendez-vous individuel.

Des pistes cyclables à la place des voiture ?

Cyclamaine a adressé une lettre ouverte au maire du Mans. L’association demande la mise en place de pistes cyclables temporaires. Selon elle, au moment du déconfinement, la population aura besoin de combiner déplacements, activité physique et respect de la distanciation. Le vélo est le moyen de transport idéal ! Selon cyclamaine, des pistes sont utilisées ou vont l’être à Bogota à Berlin, à Montpellier ou encore à Rennes.



Les voies verte du tourisme

C’est une bonne nouvelle pour le tourisme dans l’est du département : une voie verte va être créer entre Montval-sur-Loir et Bessé-sur-Braye. Les travaux débuteront en septembre.

Il s’agit d’aménager 33 km d’une ancienne voie ferrée. Le projet est financé par le département pour "revitaliser un territoire fragilisé à la suite de la fermeture d’Arjowiggins".

En tout 85km seront aménagée dans le département notamment entre La Flèche et La Suze-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe et Sillé-le-Guillaume et Louailles et Vion.



Météo

Le temps est brumeux ce matin sur la Sarthe donc soyez prudent si vraiment vous devez prendre votre voiture, le soleil devrait s’imposer sur la majeur partie du département. Quelques averses sont attendues localement sur le sabolien dans l’après midi.

Les temperatures sont douces en ce moment. Nous avons déjà entre 11°C et 14°C. Dans l’après midi il fera 19°C à dans le Saonois et les alpes mancelles, nous aurons 20°C dans le fertois et à Saint-Denis-d’Orques et 21°C dans l’agglomération mancelle, le belinois et le flechois.

Aujourdhui nous fêtons la Bienheurse Odette.