L'info locale du Lundi 27 avril 2020

Covid-19, le point au début de la 7e semaine de confinement

Nouveau bilan au 27 avril

Depuis jeudi 4 personnes ont perdu la vie dans les hôpitaux du département. Cela porte à 48 le nombre de décès du au covid-19 depuis le 1er mars. 15 personnes sont toujours en réanimation. La note d’espoir c’est que 200 patients ont déjà pu rentrer chez eux.



Angers - Le Mans, la navette des soignants

Parmi les soignants qui travaille au CHM, certains viennent d’Angers. Afin de simplifie leurs déplacements et de leur permettre de se reposer pendant le trajet, la Région met en place a partir de ce matin une navette totalement gratuite. Le car partira de la gare d’Angers à 7h30 pour arriver avant 9h au Mans ; le soir, le départ s’effectuera à 18h pour rejoindre l’Anjou.



Initiative de soutien aux soignants

Les anonymes sarthois aussi continuent de soutenir les soignants. Une vingtaine de personnes fabrique des sur blouses en tissus, et donc réutilisable, pour l’hôpital du Mans. Les couturières ont besoin de draps et d’élastiques pour pouvoir continuer leur production. Si vous en avez qui traine dans vos armoires n’hésitez pas à les déposer au siège sarthois de l’association au 10 rue Triger au Mans. Vous pouvez également retrouver tous les contacts sur le site internet Over the Blues



Politique et déconfinement

Les maires dénoncent le flou autour des conditions du déconfinement

Sur le plan politique plusieurs voix se lèvent pour dénoncer le flou qui règne encore autours des conditions de déconfinement.

L’association des maires de la Sarthe regrette qu’aucune instruction ne soit parvenu aux élus concernant la réouverture des écoles. Les équipes éducatives ne savent pas comment s’organiser alors que les enfants sont censés revenir en cours dans 15 jours.

Il en est de même pour le port du masque ou la réouverture des services administratifs.



Le nombre de cas par commune, la demande d'un sénateur de la Sarthe

Le sénateur De Nicolaÿ lui demande à connaître le nombre de cas Covid-19 par commune. Pour lui cela est primordial pour que les maires puissent prendre les bonnes décisions. L’élu Les Républicains souhaite tout de même que les malades restent anonymes.



Déconfinement accéléré ?

Christelle Morançais demande à Emmanuel Macron la mise en œuvre d’un plan de déconfinement accéléré dans notre région. Pour la présidente des Pays de la Loire, là où le taux de contamination et de propagation du virus est très faible, il faut pouvoir mettre en place un déconfinement plus rapide pour sauver le secteur du tourisme.

Reprise de l'activité

Je soutiens le tourisme en Sarthe

Et si vous achetiez des bons d'achats pour soutenir les professionnels du tourisme du département ? C'est le projet porté par Sarthe Tourisme à partir d'aujourd'hui.

C'est notamment un moyen de remplir la trésorerie de certains campings ou musée fortement impactés par le confinement et l'arrêt de leur activité comme le détaille Jean-Jacques Foignet, directeur général de Sarthe Tourisme au micro de RCF.

Les professionnels misent sur la saison estivale désormais pour s'en sortir financièrement mais ils savent qu'ils devront s'adapter aux nouvelles attentes de leurs clients.

Pour apporter votre aide aux professionnels sarthois, rendez-vous sur la page "Je soutiens le tourisme en Sarthe" pour acquérir ces bons d'achat.

Rouverture progressive des cimetières

Les cimetières du Mans, d’Allonnes et d’Ecommoy vont rouvrir aujourd’hui. Ils étaient fermés depuis cinq semaines en raison des mesures de confinement.

L’accès dans chaque cimetière sera limité par les gardiens présents à vingt personnes maximum et il ne faudra pas plus de 3 personnes en même temps sur les sépultures.



Rouverture des déchèteries du Mans Métropole

Avec le confinement, celles et ceux qui ont un extérieur ont pu profiter du beau temps pour se mettre au vert... de leur jardin. Haies, potager, entretien des plantes, chacun a pu mettre a profit le temps qui lui était donner pour éviter de se retrouver à l'intérieur. Si certains ont pu donner quelques coups de sécateurs, il n'y avait plus rien pour jeter ces déchets verts.

Mais les 7 déchèteries de Le Mans Métropole peuvent de nouveaux accueillir du public. À partir de ce lundi matin il sera possible de déposer ses déchets verts et uniquement cela.

Retrouvez la liste et les horaires des déchèteries de l'agglomération mancelle

Le dimanche du bon pasteur, la prière pour les vocations

Dans un peu moins d’une semaine nous célèbrerons le dimanche du Bon Pasteur, traditionnellement consacré à la prière pour les vocations.

C’est pour cela que depuis samedi le diocèse du Mans propose de vivre une neuvaine de prière pour porter ces intentions. Il est proposé aux chrétiens sarthois de répéter un "Notre Père" et dix "Je vous salue Marie" ainsi que la prière pour les vocations écrites par Mgr le Saux.



Retrouvez les informations pour suivre la neuvaine de prière pour les vocations

Météo

Après une matinée plutot agréable le temps va se gater sur la Sarthe. Une perturbation va nous apporter de la grisaille avec localement des averses soutenue voir même orageuse. On pourrait même avoir de la grèle par endroit en fin de journée.

Les température sont toujours douces. Au meilleur de la journée il fera 21°C à Assé-le-Riboul et La Bosse, 22°C à Semur-en-Vallon et Crannes-en-Champagne et 23 au Mans, Saint-Biez-en-Belin et Villaines-Sous-Malicorne.

Aujourd'hui, nous fêtons les Bienheureux Amédée et Sainte Zita.