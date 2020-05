L'info locale du Lundi 4 mai 2020

Nécrologie du Diocèse

Nous avons apprès ce week-end la disparition du chanoine Daniel Sesbouë à l'âge de 97 ans. Il était au service la paroisse de Notre-Dame de la Couture depuis presque 40 ans. C’était une figure de l’eglise mancelle. La célébration des funérailles aura lieu mercredi à 10 h 30 à Notre-Dame de La Couture dans le respect des consignes sanitaires… L’ensemble paroissiale Cathédrale-Couture a mis en place une page web pour recevoir vos hommage… Vous pouvez envoyer un courriel à paroisse.cathedrale@sarthecatholique.fr



Hommage au chanoine Daniel Sesbouë par le P. Christophe Le Sourt

Covid-19, le point de l'épidémie en Sarthe

Deux nouveaux décès

On déplore deux victimes supplémentaires dans le département portant le bilan sarthois à 57 personnes dans les hôpitaux du département.

La Sarthe orange, le reste de la région en vert

Concernant la carte provisoire des départements en vue du déconfinement, la Sarthe est toujours en orange. Nous sommes le seule département de la région qui n'est pas encore passé au vert après que la Mayenne et la Loire-Atlantique se soient vues repositionnées.

Ce qui explique cette couleur c’est le nombre de cas diagnostiqué ces derniers jours : une soixantaine en moins d’une semaine soit une augmentation de 7% et on ne parle que des cas testés. Les soignants appellent à la responsabilité de chacun.

Il y avait encore beaucoup de monde dans les rues notamment au Mans. Il ne faut pas relâcher les efforts et surtout continuer à respecter les gestes barrières.



Le casse-tête des masques

Au cœur de la lutte contre la transmission du virus il y a le port du masque. Il va être obligatoire dans certains endroits comme dans les transports publics et très conseillers dans d’autres.

Mais comment se les procurer ? Ils seront disponibles dans les commerces essentiels restés ouverts et les grandes surfaces, à des prix encadrés, à 0,95 € l’unité. Mais pour le moment on ne sait pas encore quel volume sera disponible en Sarthe.



À Sablé-sur-Sarthe, des livraisons auront lieu à partir de demain dans les boites aux lettres des habitants. Il y en aura deux réutilisable par foyer.

Ce sont les élus qui ont préparé les enveloppes en fin de semaine dernière pour un total de 15 000 pièces. 12 000 autres masques seront distribués dans la communauté de communes.

La mairie fournit aussi des kits pour fabriquer 20 masques, avec tous les matériaux nécessaires. Ils sont livrés à domicile chez les bénévoles.

À Mamers la gratuité est aussi de mise. Des masques réutilisables sont distribuer à partir de demain pour les habitants. Un kit sera aussi mise a dispositions des commençants avec du gel hydroalcoolique et des masques jetables pour qu’ils puissent reprendre leur activité en toute sécurité…



Au Mans, la mairie ne fera pas de distribution gratuite et demande à qui peut d’en fabriquer.

D’ailleurs, le diocèse lance une grande campagne de confection de masques. Marin et Solin Castel vous attend de matin dès 10h à la maison Saint Julien si vous voulez coudre en groupe ou rester chez vous si vous le souhaitez. Il y aura aussi besoin de personnes pour repasser et couper le tissu et les élastiques sont fournis par la mairie.



L’État quant à lui annonce qu’il remboursera la moitié des dépenses déjà engagées par des collectivités depuis le 13 avril pour fournir des masques à leurs personnels. Les plus petites collectivités, les très petites entreprises, les personnes vulnérables auront des masques gratuits.



Comment va se passer la rentrée des élèves le 11 mai ?

L’autres gros dossier du déconfinement qui commencera dans une semaine c’est l’école.

Au Mans, Stéphane Le Foll rétropédale

Il n'est plus questions de faire venir certains enfants une partie de la semaine et pas d’autres. Les établissements accueilleront les classes de grande section en maternelle, CP et CM2 en élémentaire. Les cantines assureront la restauration des élèves présents et il n’y aura pas plus de 15 élèves par classe. Les accueils périscolaires seront assurés pour ces élèves. Les enfants des personnels soignants réquisitionnés seront accueillis dans les mêmes conditions qu’en ce moment, ce qui vaut pour toutes les écoles de le Mans Metropole.



La situation est beaucoup moins claire dans les autres communes du département

L’association des maires ruraux de la Sarthe déplore un manque de concertation avec l’Education nationale. Selon eux l’académie de Nantes ne leur a toujours pas transmis le protocole sanitaire pour les écoles alors que cela a été fait en Bretagne par exemple. Dominique Dhumeaux, président de l’association des maires ruraux sarthois, assure même que les directeurs d'écoles ont reçu l’ordre refuser les réunions proposées par les maires pour préparer la rentrée



Les maires ruraux sont soutenus par les parlementaires

9 sénateurs et 138 députés ont signé une tribune hier dans le Journal du Dimanche. Ils demandent à ce que les municipalités soient mieux protégées juridiquement car elles sont en première ligne, notamment sur la réouverture des écoles. Parmi les signataires ont retrouve la députée sarthoise Pascale Fontennel Personne affiliée en Marche.



Accompagner les familles en dueil

Un collectif d'une cinquantaine d'association vient de lancer un site internet pour accompagner les personnes en deuil pendant ce confinement. Il s’appelle Mieux Traverser leur dueil.

L'antenne sarthoise de Jalmav participe à ce collectif. L’association "Jusqu’à la mort accompagner la vie" a mis àa disposition des bénévoles pour permettre d’écouter les personnes qui souhaite parler, 24h sur 24.

Le but est de compenser l’absence de permanence physique dans les locaux de l’association et surtout l’absence d’obsèques publics comme l'indique Daniel Moulin-Brillant, vice-président de Jalmav Sarthe.



Daniel Moulin-Brillant, vice-président de Jalmav Sarthe

Quel avenir pour Le Mans FC ?

Le Mans FC peut encore croire à son maintien en Ligue 2. La LFP (Ligue Professionnelle de Football) et la FFF (Fédération Française de Football) se sont données jusqu'au 20 mai pour prendre une décision concernant les règles du prochain championnat.

Soit le championnat de L2 se joue à 22 clubs et les Sang et Or se maintiennent, soit le nombre d'équipe reste inchangé et Le Mans FC sera relégué en National.



METEO

"Après la pluie, le beau temps" comme le dit le proverbe ! Notre département connaît enfin un acalmie.

De la grisaille pour commencer cette journée, mais le soleil finira par s'imposer dans le courant de la matinée pour ne plus quitter notre ciel. Les température seront agréales dans la Sarthe. Il fera 22°C à Vernie et Ballon, 23°C à La Chapelle-Saint-Rémy et à Pruillé-le-Chétif et 24°C au Mans, à Fay et Malicorne-sur-Sarthe.

Aujourd’hui nous fêtons Saint Sylvain de Gaza