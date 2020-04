L'info locale du Mardi 28 avril 2020

Covid-19, le bilan dans la Sarthe

Deux nouvelles personnes sont mortes hier dans les hôpitaux sarthois. La barre des 50 victimes a donc été dépassée dans notre département. Cependant l’ARS rapporte encore un nombre d’hospitalisations en baisse dans la Sarthe car 7 personnes ont pu sortir hier.



La visio-conférence comme support aux activités de la ligue contre le cancer

Même si le coronavirus occupe beaucoup de soignants, les autres malades continuent de recevoir des soins et ont aussi besoin de soutien.

C'est dans cette dynamique que la ligue contre le cancer a décidé de maintenir ses activités, en étant épaulé par internet pour continuer d'accompagner les patients. Jackie Collet nous parle des dispositifs qui sont mis en place par l'association en Sarthe.

Comme beaucoup d'associations, la ligue a vu ses dons diminuer et deux de ses événements majeurs ont été annulés.

La vente de tulipes du mois de mars n'a pas eu lieu tout comme la grande marche contre le cancer qui devait avoir lieu samedi dernier, 25 avril. Pourtant, certaines personnes font de très beaux gestes en nature

"On a eu une propriétaire d'un gite de l'ouest de la Sarthe qui, devant les désistements de ses clients habituels, met à disposition et offre gratuitement deux séjours pour des personnes malades du cancer, soit en traitement, soit après leur traitement afin de se reposer dans la nature"

Si vous aussi vous souhaitez soutenir la Ligue contre le cancer vous pouvez faire un don directement sur le site internet de l’association.



Vers le déconfinement

C’est cette après midi à 15h qu’Édouard Philippe doit dévoiler les grandes lignes du plan de déconfinement.



La proposition d'une députée de la Sarthe pour le tourisme

Sans attendre, une centaine de députés de la majorité a remis au Premier Ministre des propositions concernant le tourisme, parmi eux, Pascale Fontenel-Personne, députée de la Sarthe.

Elle plaide notamment pour une réouverture progressive des restaurants dès le 15 mai dans les départements en « sous-mortalité », le 1er juin pour les départements « à mortalité modérée » et le 15 juin pour les autres. Les députés demandent aussi que les dettes des professionnels soient annulés pour 2020.



Les décisions à venir pour la ville du Mans

Le conseil municipal du Mans s’est réuni hier par visioconférence afin de faire un point d’étape sur la crise sanitaire. Les élus ont évoqué les actions mises en œuvre depuis 5 semaines.

Quant aux mesures futures que pourrait prendre Stéphane Le Foll, le maire attend désormais le plan de déconfinement.



De l'air...

Vous en avez surement entendu parler, le confinement de plus de la moitié de la population a un très bon impact sur l’environnement. L’eau est claire à Venise, il y a des baleines aux larges de Marseille mais qu’en est-il en Sarthe ?

La circulation est moins importante mais pourtant tous les voyants de sont pas au vert en ce qui concerne la qualité de l’air comme l'explique Charlotte Delpeux est ingénieure communication à Air Pays de la Loire au micro d'Anthony Torzec pour RCF.



L’intégralité de l’interview de Charlotte Delpeux, ingénieure communication à Air Pays de la Loire dans la rubrique "Invité Régional"

De nouveaux contrôles de vitesses autour du Mans

Depuis le début du confinement, les infractions sont de plus en plus nombreuses sur les routes de notre département. Et ce n'est pas parce qu'il y a moins de circulation que le code de la route s'est assoupli, bien au contraire ! Si on a pu vous parler d'un renforcement des contrôles par les forces de l'ordre, il en sera de même dans les rues de la capitale sarthoise.

La police municipale du Mans vient de se doter d'un nouveau radar pour renforcer les contrôles de vitesse sur les grands axes de la ville. Dans un premier temps, les forces de l'ordre opéreront un rappel à la loi par "souci de pédagogie". Les contrôles ont eu lieu rue de Ruaudin, avenue Olivier-Heuzé ou encore sur l'avenue Félix-Genesley, des zones limitées à 50 km/h.



Aura-t-on des clochettes au 1er mai ?

En raison de l’épidémie de coronavirus, la vente du muguet est interdite aux particuliers cette année. Seuls les fleuristes et les horticulteurs sont autorisés à commercialiser les clochettes porte-bonheur.

Comme les professionnels n’ont pas le droit d’accueillir de client dans leur boutique, les clients doivent passer commande et récupérer leur fleur à l’extérieurs.

La ville du Mans a mis en ligne la liste des commerçants qui participent à cette vente, vous pouvez alors passer commande.



"Cap sur Panama"

Nous avions suivi les aventures de cette jeune Sarthoise lors des JMJ 2019 au Panama. Clémence Terciner a traversé l’atlantique à la voile avec d’autre jeunes chrétiens pour rejoindre le Pape en Amerique du sud.

Ce pèlerinage est raconté dans le film "Cap sur Panama" qui sera diffuser ce soir en avant-première sur YouTube à 21h.

D’autres diffusion auront lieu en mai sur KTO.. Et puis Clémence sera notre invité dans quelques jours pour nous parler du livre qu’elle a ecrit suite à cette aventure…



METEO

La journée s’annonce très agitée sur la Sarthe. La grisaille va nous accompagner une bonne partie de la journée et une perturbation va de nouveau nous apporter de la pluie et des orages qui pourraient localement être fort.

Les températures de l’après midi sont en baisse. Il fera 14°C à Courceboeufs et Fresnay-sur-Sarthe, 15°C à Dunneau et à Joué-en-Charnie et 16°C au Mans, à Téloché et à Roëze-sur-Sarthe.

Aujourd’hui nous fëtons Sainte Valérie et Saint Pierre Marie Chanel