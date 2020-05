L'info locale du Mardi 5 mai 2020

Le pèlerinage Lourdes annulé

Il réunit chaque année plus de 500 personnes, le pèlerinage diocésain de Lourdes, qui devait se dérouler début août, est annulé. Le pèlerinage aura lieu du 2 au 7 août 2021 comme le précise Géraldine Lemarié, vice présidente de L'Hospitalité Saint-Julien.



© Diocèse du Mans

Le sanctuaire de Lourdes est fermé depuis le début du confinement. C'est une situation très préoccupante pour le site qui ne vit que par les visites et les dons.

Alors que l'épidémie de coronavirus avait empêché la venue de Bernadette Mouriau à la mi-mars, la miraculée de Lourdes sera au Mans le 6 décembre prochain



Covid-19. 60 décès en Sarthe

La barre des 60 morts a été atteinte en Sarthe. Le coronavirus a fait de nouvelles victimes : trois personnes ont perdu la vie hier. 128 patients sont toujours hospitalisés dans les établissements sarthois, soit 2 de moins que dimanche dernier. 9 personnes sont toujours en réanimation.



Le déconfinement en Sarthe

Sarthe orange

La Sarthe est toujours classée en orange sur la carte du ministère de la Santé. La couleur orange signifique que le virus circule activement chez nous ! Tous les autres départements des Pays de la Loire sont en vert.



Pas de rentrée à Dollon et Conflans sur Anilles

Les élèves de Dollon et Conflans-sur-Anilles ne feront pas leur rentrée le 11 mai. Les deux maires sarthois ont décidé de ne pas rouvrir leurs écoles la semaine prochaine. En cause, le manque de moyens matériels comme des masques ou du gel hydroalcoolique. Mais ils manquent aussi et surtout de moyens humains pour accueillir les enfants.



Examens à distance pour les étudiants de Le Mans Université

Les étudiants du Mans et ceux de Laval (Le Mans Université) passeront leurs examens à distance. Pour la plupart des filières, les épreuves en ligne seront organisées avec un temps imparti. L'université prévoit également la tenue d'oraux par visioconférence.

Les élèves en première année de médicine aux devront venir passer leur concours sur le campus, ce sera le 25 juin prochain. Pour organiser ces épreuves dans le respect de règles sanitaires et des gestes barrières, ils seront alors repartis en petits groupes de 10 ou 15 dans plusieurs salles.

Au total un peu plus de 200 étudiants sont concernés.



Vers la reprise... exonération, transports et titres de séjour

Le député Damien Pichereau veut soutenir les associations

Le député sarthois Damien Pichereau souhaite venir en aide aux associations en adressant une lettre au ministre de l’Économie et des Finances, cosignée avec une cinquantaine d’autres parlementaires. Ils demandent a ce que le secteur de la solidarité bénéficie d’une exonération des charges en raison de la baisse des dons.



Redémarrage à la Setram

Depuis le début du confinement, l'offre des bus et tramway de la Setram s'est fortement réduites pour ne pas encourager les usagers à utiliser les transports en communs, sauf dans les cas bien précis. Lundi prochain, 11 mai, le trafic des transports en commun de l'agglomérationdu Mans reprendra en suivant les horaires de vacances scolaires.

Dans les bus comme le tramway, la distance barrière de 1 mètre avec les autres usagers devra être respectée.

Les syndicats FO et CFDT demandent un CSE (Comité Social et Economique, organe de représentation des salarié) extraordinaire cette semaine pour améliorer les conditions de sécurité des voyageurs et des salariés.

La Setram met régulièrement à jour ses informations voyageurs sur internet, sur les réseaux sociaux et son application mobile

Les titres de séjours prolongés de trois mois

La préfecture prolonge de trois mois les titres de séjours cela vaut aussi pour les récépissés, les autorisations provisoires de séjour et visas de long séjour. Si le titre expirait le 16 mars il voit sa validité prolongée jusqu’au 16 septembre prochain.



L'entraide pour distribuer des masques

Les chrétiens sarthois ont répondu à l’appel lancé par l’aumônerie des étudiants et des lycéens du Mans. Ils sont plusieurs dizaines à fabriquer des masques pour les plus démunis. Certains mesurent d’autre découpent ou repassent des tissus afin de livrer des kits tout-prêt aux couturières comme Rose qui faisait partie des volontaires présentes hier, lundi 4 mai.

Si vous avez de vieux t-shirt ou des collants opaques, n'hésitez pas à les déposer à l'arrière de la Maison Saint-Julien. Les collant notamment permettront de remplacer les élastiques qui sont des denrées rares en ce moment.



Les petites mains de la Maison Saint-Julien, l'atelier de préparation des kits en vidéo

L'histoire des évêques du Mans, nouvelle édition

Une nouvelle édition du livre L’Histoire des évêques du Mans va paraître ces prochaines semaines. Cet ouvrage, qui retrace la vie des 101 évêques de notre diocèse, s'enrichit de nouveaux documents scientifiques, d'une réactualisatino de la recherche d'une nouvelle contribution des auteurs avec 50 pages supplémentaires. De plus, toute l'iconographie a été revue.

Avec cette réédition très actuelle, 2020 sera une année très actuelle pour les dernières historiques dans le département. Avec un grand nombre d'ouvrages récemment sortis, il est maintenant très facile de pouvoir apprendre l'histoire de note département et de notre ville du Mans afin de mesurer toutes les richesses qu'elle comportent, de l'Antiquité aux années plus récentes, en passant par le Moyen-Âge et l'empreinte des Plantagenêts.



Le Mans FC va recevoir le reste des droits télé de la saison

L’assemblée générale de la Ligue de Football Professionnel (LFP) a voté hier un projet de prêt garanti par l’État. Cette somme doit combler le manque à gagner des droits TV que les diffuseurs, Canal + et beIN Sports, ont effet décidé de ne pas payer comme le championnat est terminé à cause de l’épidémie.

Cette redistribution des droits TV est une composante importante du modèle économique du football et maintenant indispensables pour les clubs et les maintenir en vie. Recrutement de joueurs mais aussi maintenance des insfrastructures et nouveaux équipements d'entraînement entrent en compte dans le budget des clubs et sont assurés par ces droits de retransmission télévisuelle.



METEO

La journée sera autonomale ! Apres une nuit agitée et surtout venteuse c’est la pluie qui va dominer aujourd’hui avec des rafales qui iront localement jusqu’à 40km. Il y aura encore des orages par endroit. Dans l’après midi le soleil pourrait timidement faire son apparition avec quelques éclaircies.

Les temératures sont agreables. Au maximum il fera 18°C à Courcebeuf et Fresnay-sur-Sarthe, 19°C Connéré et Conlie et 20°C au Mans, à Saint-Ouen-en-Belin et à Oizé.

Aujourd'hui, nous fêtons Sainte Judith