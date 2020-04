L'info locale du Mercredi 22 avril 2020

Le point sur l'épidémie de Covid-19

Des protections fabriquées en grand nombre

Quand le coronavirus révèle ce qu'il y a de bon en nous...

Grâce à des particuliers, tous les médecins généralistes, les kinés, les infirmières libérales et les gendarmes de la Sarthe seront équipés de visières de protection en plastique. 9 000 visières ont déjà été distribuées gratuitement.

On doit cette initiative à Nicolas Dubois, lancée sur Facebook. Ce manceau, grièvement blessé il y a 3 ans, a naturellement souhaiter venir en aide à ceux qui l'avaient sauvé. Avec l'aide des "3D maker", ils fabriquent des visières grâce à des imprimantes 3D que les particuliers peuvent avoir chez eux. La démarche est complètement gratuite, sans argent ou dédommagement, mais l'association regroupée sur Facebook est à la recherche de matières premières pour leurs imprimantes, une manière pour tous de contribuer à cet effort.



9 000 visières pour les soignants et les forces de l'ordre

Toujours pour des visières, la région en a commandé 20 000 à un consortium qui regroupe plusieurs entreprises comme Airbus et Armor. Le système a été homologué par le CHU de Nantes et devrait équiper des soignants de notre region.



Des masques

Les usines sarthoises elles fabriquent de plus en plus de masques.

Le groupe Dodo a décidé de produire 90 000 protection par semaine. Le site du Mans est concerné ainsi que deux autres filiale du groupe en France. Pour cela une une trentaine de salariés volontaires sont mobilisés 5 jours par semaine.



Maliterie.com est victime de son succès. Depuis une semaine l’usine, basée à Neuville-sur-Sarthe, produit des masques lavables en machine pour les collectivités, les entreprises, mais aussi les particuliers. La demande est telle que les salariés n’arrivent plus à suivre et que les commandes sont suspendus jusqu’au 30 avril.



Nouveau bilan humain

L’épidémie de coronavirus a causé un nouveau décès dans les hôpitaux sarthois hier. 47 cas supplémentaires ont été confirmés chez nous en une journée. Mais la bonne nouvelle c’est que le nombre de personne hospitalisé est en baisse.



La situation dans les Ehpad est sous contrôle en Pays de la Loire d'après l’Agence régionale de santé. Selon l’Etat 3% des résidents ligériens ont été infectés.

D'ailleurs, pour les résidents en EHPAD, ou même pour toutes les personnes isolées du fait du confinement, RCF Sarthe vous propose de maintenir une relation à distance avec eux en laissant votre message, vos intentions de prière pour eux. Ces messages seront ensuite diffusés dans la matinale et le soir à 18h30.

Nouvelles mesures

Rentrée scolaire

Le ministre de l’Éducation nationale a annoncé l’organisation de la rentrée progressive à compter du 11 mai. Ce sont les grandes sections de maternelle, les CP et les CM2 qui reprendront les premiers. Suivis à partir du 18 mai des 6e, 3e, 1ère et Terminale. Le 25 mai se sera au tour de tous les autres niveaux.

Ces retours en classes seront possibles avec pour condition de ne jamais être plus de 15 élèves par classe. Un dispositif qui ne convainc pas les syndicats d’enseignants sarthois. Ils demandent plus de moyens pour pouvoir respecter les consignes sanitaires.



Respectez les gestes barrières

Et pour éviter que les contaminations ne repartent à la hausse, le Prefet demande aux gérants des supermarchés sarthois de mieux respecter les règles sanitaires. Selon le représentant de l’État dans le département des "comportements inappropriés ont été observé dans plusieurs grandes surfaces".

C’est donc maintenant aux responsables de magasins de prendre des mesures plus efficaces pour respecter les distances de sécurité notamment dans les rayons ou bien lors de l’attente aux caisses.



Conséquence dramatique

C’est l’une des conséquences dramatiques du confinement, le nombre de cas de violences conjugales a quasiment doublé en Sarthe ses dernières semaines. 5 affaires sont examinées par le tribunal du Mans chaque semaine contre 2 ou 3 habituellement. Les signalements peuvent maintenant se faire chez les pharmaciens.

Vie économique et solidaire

La grogne des agriculteurs sarthois

Les éleveurs sont appelés a la grève des animaux. Ils ont décidé de ne plus vendre leurs bêtes tant qu’on ne leur propose pas un juste prix.

Depuis le début de la crise sanitaire la consommation de viande bovine à augmenter de 18% en France. Vous l’avez peut être remarqué, les prix aussi ont augmenté et nous payons la viande plus cher. Sauf que cet hausse ne profite pas aux éleveurs qui vendent toujours leur bétail à perte.

Pour vous donner un ordre d’idée le prix de production d’une vache charolaise est en moyenne de 4,72€ par kilo de carcasse. Mais les agriculteurs ne sont payés que 3,40€ par kilo. Ils ont donc décidé de faire pression les la grande distribution en refusant de vendre leur produit.



Plus de courrier

Les facteurs distribueront finalement le courrier et les colis 4 jours consécutifs par semaine contre 3 depuis la fin du mois de mars. Les lettres arriveront donc jusqu’à vendredi et l’activité reprendra dès lundi en raison du 1er mai qui est férié.



Solidarité

Des associations dont le Secours Populaire et le Secours Catholique signent un message d’alerte pour les plus précaires. Le collectif salue le versement d’une aide exceptionnelle pour les familles les plus modestes. Il déplore tout de même que les personnes bénéficiant du minimum vieillesse ou encore les jeunes précaires de moins de 25 ans qui ne peuvent pas bénéficier du RSA ne soient pas concernés.



Le Secours Populaire vient en aide aux jeunes parents. En collaboration avec les clients du fenouil Biocoop, l’association va distribuer 200 colis "urgence nourrisson" avec des couches, des petits pots et du lait.

Nécrologie du diocèse

On a appris hier la mort du Père Michel POTTIER à l'âge de 83 ans. Il a longtemps été curé des paroisses de la Ferté Bernard et de St-Paul-Coulaines, Saint-Pavace. La célébration des funérailles aura lieu le vendredi à 14 h à l’église Notre-Dame du Pré au Mans dans le respect des consignes sanitaires.

METEO

Le soleil sera enfin de retour sur la Sarthe. Une fois les brumes dissipées, nous aurons une très belle journée.

Il fait encore très doux ce matin nous avons entre 11°C et 14°C. Dans l’après midi nous aurons 23°C à Marolles-les-Braults et à Saint-Christophe-du-Jambet, 24°C à Villaine-la-Gonais et Auvers-Sous-Montfaucon et 25°C au Mans, à Mulsanne et à Verneuil-le-Chetif.

Aujourd'hui, nous fêtons Saint Epipode et Saint Alexandre