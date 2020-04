L'info locale du Mercredi 29 avril 2020

Impact de la crise sanitaire en Sarthe

Le chômage n'augmente pas en Sarthe, une exception

Une éclarcie dans cette crise économique et sanitaire, la Sarthe est le seul département de la région des Pays de la Loire où le taux de chômage n'a pas augmenté sur le dernier trimestre. Il est stable pour les personnes sans aucune activité et est même en légère baisse si on prend en compte toute les catégories.

appelons que la France a connu une hausse record de + 7% du nombre de demandeur d’emploi au 1er trimestre.



Une aide de 20 millions d'euros du Conseil Départemental de la Sarthe

Pour lutter contre l’impact social et économique lié à l’épidémie, le Département doit voter demain le déblocage d’une enveloppe de 20 millions d’euros, pour financer les équipements sanitaires mais surtout de soutenir les entreprises. Le conseil départemental paiera les factures des travaux en avance et non pas à la fin du chantier comme c’est prévu normalement.

Les élus vont aussi mettre en place un fond de secours d’urgence aux artisans, commerçants, TPE et auto-entrepreneurs à hauteur d’1 million d’euros.

Les bénéficiaires du RSA (Revenu de Solidarité Active) eux pourront cumuler cette aide du Département et un salaire s’ils travaillent dans une exploitation agricole qui recherche de la main d'oeuvre. C'est environ 80 personnes devraient profiter du dispositif.



Dès le mois de juin, le département de la Sarthe va s'afficher dans le métro parisien. Cette campagne a pour but de convaincre certains Franciliens de venir passer des vacances dans le département, ou plus si affinité, en partie du fait de la limitation des départs vers l'étranger pour la prochaine saison estivale comme l'évoque Dominique Leméner, président du Conseil Départemental.

"On peut trouver, dans un rayon de deux ou trois heures autour de la région parisienne, une réponse à son envie d'évasion et de vacances, et qui corresponde tout à fait au modèle touristique qu'on est capable de proposer [...]. Il y a vraiment un objectif de dire 'Venez chez nous' "

Les élus du Département se réuniront demain en visio conférence afin de voter toutes ses propositions.



Le coronavirus en Sarthe

Une bonne nouvelle, Un départ attendu

Arrivée en Sarthe en TGV médicalisé il y a un peu plus d'un mois, la dernière patiente accueillie au Mans est repartie chez elle. C'est une bonne nouvelle, et une patiente supplémentaire guerrie du Covid-19. Hospitalisée en Sarthe pour soulager les hôpitaux de la région Grand Est, c'est un avion qui l'a ramenée à Colmar après plus de trois semaines en réanimation.

Le CHM a en tout soigné 6 malades du coronavirus venus d'autres régions.



Le bilan sarthois

Le coronavirus a, par ailleurs, fait une nouvelle victime dans notre département et 13 autres cas ont été confirmés ses dernières 24 heures. Les malades ne sont pas hospitalisés pour le moment. Le nombre de patients traités est lui toujours en baisse.



Merci les soignants, merci les étudiants

Au chevet de ses patients, on trouve évidement des soignants titulaires mais pas seulement. Plusieurs étudiants en soins infirmiers et élèves aides-soignants sont venus renforcer les équipes des services hospitaliers ou des EPHAD. Et bien s’ils ont travaillé plus de 4 semaines entre le 1er avril et le 30 mai ils recevront 1000 € de la part de la région.



Marietta Karamanali, co-rapporteur au niveau européen

Marietta Karamanli, a été nommée co-rapporteur par la Commission des Affaires Européennes sur la question : « Quelle réponse sanitaire européenne à apporter à la crise du Covid-19 ? ». La députée socialiste de la 2e circonscription de la Sarthe devra faire des propositions devant le parlement dans les semaines à venir.



Une neuvaine de prière pour les vocations

Prier pour demander de nouveaux prêtres pour notre diocèse et de nouveaux religieux pour nos communautés. Voilà ce à quoi nous invite Mgr le Saux et le service des vocations cette semaine. Avant le dimanche du Bon Pasteur, qui aura lieu ce 3 mai, c’est un moyen de resté en communion malgré le confinement comme le souligne le P. Amaury de la Motte Rouge, responsable du service des vocations en Sarthe. Vous pourrez le retrouver cet après-midi sur notre page Facebook RCF Sarthe.



Suivez la neuvaine de prière pour les vocations

Partager son pouvoir, donner son sang, ça reste possible

Si notre page Facebook vous pouvez aussi regarder le reportage de Maximilen Cadiou sur les collectes de sang qui se poursuivent. Malgré le confinement vous pouvez encore donner.

Pour cela il faut prendre rendez vous afin de respecter les règles sanitaires. Les prochaines collectes auront lieu lundi après-midi à La Milesse et mardi après-midi au centre socio culturel de Changé.



Le Mans FC, Ligue 2 ou National ?

Le Mans Fc va devoir encore patienter pour en savoir plus sur son avenir ? Hier le Premier Ministre a annoncé la fin des championnats de football : plus de matchs de Ligue 1 ou de Ligue 2. Une mauvaise nouvelle pour les manceaux qui sont actuellement relégables. Une réunion doit avoir lieu jeudi pour annoncer les modalités de maintien ou non des équipes.



METEO

Le ciel restera voilé sur une grande partie du département avant l’arrivée d’une nouvelle perturbation qui nous apportera des averses soutenues et encore du vent avec des rafales jusqu’à 65km/h. Et le temps devrait resté agité au moins jusqu’à dimanche.

Les températures sont en baisse avec 12°C à Marolles-les-Braults et à Saint-Christophe-du-Jambet, 13°C à Villaine-la-Gonais et Auvers-sous-Monfaucon et 14°C au Mans, à Mulsanne et à Verneuil-le-Chetif.



Aujourd'hui, nous fêtons Sainte Catherine de Sienne et Sainte Ava.