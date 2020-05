L'info locale du Mercredi 6 mai 2020

Covid-19, le point sur la situation

La situation s'améliore-t-elle dans la région ?

L'Agence Régionale de Santé (ARS) des Pays de la Loire envisage, dès aujourd'hui, une levée du plan blanc dans les hôpitaux. Cette mesure exceptionnelle avait été mise en place pour lutter plus efficacement contre l'épidémie de covid-19.

Concrètement, les chirurgies non-urgentes pourraient reprendre après deux mois d'arrêt.

L'ARS appelle tout de même à la prudence. Selon son directeur, tout va se jouer dans la façon dont la population va se comporter à partir du 11 mai.

Le taux de positivité recule dans la région : 23% des tests étaient positifs à la fin mars, 13% le 10 avril et 5% aujourd'hui.

Aujourd'hui, 4 000 personnes peuvent être testées quotidiennement, un chiffre en mesure de doubler à la mi-mai.



Bémol sarthois

La Sarthe reste en orange sur la carte du déconfinement contrairement aux autres départements de la région. La carte définitive pour ce déconfinement progressif sera connu demain, jeudi 7 mai lors de la conférence de presse quotidienne du directeur général de la santé, Pr. Jérôme Salomon.

À partir de ce jeudi donc, deux cas de figure possible :

- Soit la Sarthe sera en rouge : le déconfinement sera plus strict avec notamment un retardement de la rentrée dans les collèges ;

- Soit la Sarthe sera en vert : le déconfinement sera moins contraignant et nous pourrons nous promener dans les jardins, en respectant les geste barrières.

Quelle que soit la couleurs, les dispositions prises par le gouvernement sont synthétisées dans une infographie



Département rouge, département vert ? Ce qu'on pourra faire en fonction de la couleur de notre département



En Sarthe, 14 nouveaux cas ont été confirmés et deux personnes sont mortes hier.



La reprise du chemin de l'école à partir du 11 mai

"Je veux plutôt une bonne rentrée qu'une rentrée en nombre"

Ce sont les mots du Préside de la République hier, lors de son déplacement dans une école de Poissy. Toutefois, cela n'a pas convaincus certains maires sarthois. Les maires de Changé et de Cérans-Foulletourte estiment ne pas être en mesure d'assurer la sécurité des enfants et du personnel, ce pourquoi l'école ne reprendra pas la semaine prochaine.



Une attestation à Coulaines

À Coulaines, les enfants de grande section de maternelle, de CP et de CM2 reprendront le chemin de l'école dans le respect des règles sanitaires. Mais dans un tweet hier soir, le maire, Christophe Rouillon, a annoncé que les parents qui amèneront leurs enfants aux temps périscolaires devront signer une "attestation de connaissance des risques dus au covid-19".

Au niveau national, on se veut plutôt rassurant. L'Education Nationale assure que les gesete barrières sont appris, même aux plus petits.



Une attention particulière aux décrocheurs

Ils sont entre 5 et 8% des élèves dont les professeurs n'ont plus de nouvelles, les décrocheurs ont disparu des radars de l'enseignement après deux mois que les élèves suivent les cours à distance. Les raisons de l'absence de ces élèves sont diverses, de la précarité sociale à l'impossibilité de se connecter par manque d'outil informatique ou parce qu'ils résident en zone mal ou peu couverte par les réseaux internets.

Pour Patrici Galeazzi, directrice départementale de l'Éducation Nationale, il s'agit maintenant de

"renouer le contact entre les enseignants et les élèves [...], de permettre aux enseignants d'affiner leur bilan par rapport à ce qu'il s'est passé avec les enfants pour préparer la rentrée prochaine".

Est annoncée également l'organisation de colonies de vacances éducatives cet été, pour renforcer la continuité pédagogique, ou encore des cours de soutiens qui seront proposés au mois d'août pour les familles qui seront volontaires.

Étudiants re-connectés

Les élèves des collèges et lycées ne sont pas les seuls à souffrir de l'inaccessibilité numérique. Habituellement, les étudiants de l'université du Mans avaient des accès aux ordinateurs mis à disposition dans les bâtiments de cours et la bibliothèque universitaire. Fermés pour cause de coronavirus, ils étaient dans l'incapacité de suivre les cours à distance. Le Mans Université a procédé à la première distribution de matériel informatique hier pour les étudiants confinés sur le campus. Ce matériel sera nécessaire pour les étudiants dont la plupart devront passer leurs examens à distance, sur internet.





Le transport scolaire remis en service

Tous les circuits scolaires qui desservent les écoles élémentaires et maternelles seront remis en service avec les horaires habituels dès lundi matin. Pour les TER, la SNCF promet 62 % de la circulation.

À bord des cars et des trains, le port du masque sera obligatoire pour tous les élèves à partir de la 6ème quand les collégiens et les lycéens auront repris. En cas d’oubli, une réserve de 150 000 masques chirurgicaux jetables sera disponible à bord.



La ronde des masques...

D’ailleurs sur le sujet des masques, la députée Marietta Karamanli a écrit au maire du Mans. Elle lui demande de revoir sa copie et de fournir au moins un masque gratuitement aux manceaux afin d’éviter les tensions dans les magasins.



Activité économique et tourisme en Sarthe

4 millions € de perte pour le Zoo de La Flèche

On sait l’impact économiques important pour de nombreux secteurs sarthois comme c'est le cas pour le zoo de la Flèche. Le parc enregistre déjà 4 millions d’euros de pertes depuis la mi mars, et le site touristique ne sait pas quand il pourra rouvrir ses portes. En ce qui concerne la partie hôtellerie, avec les lodges, des reports, remboursements ou avoirs ont été proposés aux clients. Pour le moment le parc animalier ne sait pas s’il touchera ou non des aides de l’État.

Un discours à destination des acteurs de la culture

Eux en tout cas attendent un geste de la part du gouvernement. Emmanuel Macron aujourd’hui doit prononcer aujourd’hui un discours à destination des actieurs de la culture.

Les deux théâtres de la Scène Nationale du Mans, Les Quinconces et L’Espal, ont d’ores et deja annoncé qu’ils ne rouvriront pas avant septembre. Si vous aviez des billets pour les événements annulés, vous avez deux choix :

- Soit faire don du montant de vos billets en soutien à la Scène nationale et aux compagnies dont les spectacles ont été annulés ;

- Soit demander un remboursement avant le 1er juin.

Dans tous les cas, faites connaître votre choix en envoyant un email à billetterie@quinconces-espal.com

D’ailleurs la Scène Nationale lance un atelier de fabrication de masques, animé par les deux habilleuses et costumières des théâtres. Une permanence sera notamment organisée au théâtre des Quinconces ce mercredi après-midi si vous souhaiter déposer du tissus ou des élastiques.



Courses à huit-clos

Les hippodromes d’Écommoy et du Mans reprendront leur activité à huis clos. À Ecommoy se sera le jeudi 21 mai, avec les courses au trot de Savigny-sur-Braye. Au Mans la reprise se fera le lundi 1er juin sur l’hippodrome des Hunaudières avec les courses de Mamers.



Ça fait du bien

L’hôpital du Mans a compilé dans une vidéo les dessins reçus par les enfants des écoles de Degré, des Ardriers, de Saint-Liboire et de Sainte-Thérèse au Mans. Les remerciant et des messages de soutien aux personnelles soignants sont extrêmement touchant. Vous retrouvez cette vidéo sur notre page Facebook RCF Sarthe.



