L'info locale du Vendredi 24 avril 2020

Le Centre Hospitalier du Mans crève l'écran

Sur Via lmtv sarthe, un reportage au coeur de l'unité covid

Une équipe de ViàLMtvSarthe a pu se rendre à l’interieur de l’unité covid-19 de l’hôpital du Mans. Nous rencontrons des patients qui ont pour certains passé près de 3 semaines intubé en réanimation. C’est le cas d’un homme de 46 ans sans problème de santé avant l’épidémie. Les soignants nous parlent de leur quotidien et du travail de rééducation fait auprès des malades.

Le CHM du Mans en cuisine

L’équipe du CHM du Mans qui a été mis en avant par l’émission « Tous en cuisne » présenté par Cyril Lignac sur M6. Devant plus de 2 millions de spectateurs, les infirmiers ont remercié les enfants pour leur nombreux dessins et des restaurateurs sarthois pour les repas livré généreusement.

Le personnel soignant du Mans était partout à lé télé hier soir.

Covid-19, le point sur l'épidémie

Un nouveau bilan en Sarthe

L’épidémie a fait une nouvelle victime dans notre département, et le nombre de cas repars à la hausse. 17 personnes ont été testées positive hier, 2 d’entre elle ont du être hospitalisées.



Une étude sur les bénéfices sanitaires du confinement

Une étude a été menée par les universités de Rennes et de Rouen.

Selon les projections, sans le confinement 7 244 personnes serait morte en Pays de la Loire a cause du virus contre 291 aujourd’hui. Cette étude a été citée hier par le directeur de l’ARS lors d’une conférence de presse. L’agence regional de santé s’est aussi voulue rassurante à l’approche du déconfinement.

Selon les analystes le nombre de ligériens infectée sera identique le 11 mai à ce qui l’était mi-mars c’est à dire relativement bas selon les autorités.



Pour sauver des vies, restez chez vous... ou donnez votre sang !

Malgré le confinement, vous pouvez aussi continuer de donner votre sang. Les malades en ont besoin, et pas seulement pour ceux touchés par le coronavirus.

D’ailleurs une collecte est organisée lundi 27 avril à Coulaines, entre 14h et 18h à l'Espace Henri Salvador. Si habituellement, on pouvait se rendre sur place quand on le souhaitait pour donner son sang, mesures sanitaires obligent, vous devrez prendre rendez-vous avant de vous rendre sur le lieu de la collecte. Vous pourrez cocher la case "assistance aux personnes vulnérables" lorsque vous vous rendrez à la collecte.

Pour rappel, vous pouvez donner votre sang si vous avez entr e18 et 70 ans, si vous pesez plus 50 kg et si vous êtes en bonne santé. De plus, l'EFS prend aussi de nouvelles dispositions en cas d'infection par le virus, un masque vous sera notamment remis pour la collecte. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de l'Etablissement Français du Sang.

Et même si l'actualité est centrée sur l'épidémie de coronavirus, d'autres personnes sont malades et peuvent avoir besoin de ce don de sang. Alors, si vous le pouvez, partagez votre super pouvoir en sauvant des vies.



La nouvelle vie des Sarthois

Le chômage partiel pour 63 000 salariés du département

63 000 salariés sarthois sont actuellement au chômage partiel, 6 000 entreprises du département ont fait appel à cette prise en charge par l’État.

C'est ce qu'a annoncé la ministre du travail hier, jeudi 23 avril, lors d’un e-deplacement, le premier du genre, pour un membre du gouvernement.

Muriel Penicaud s’est entrenu pendant 4 h avec les differents acteurs économique de la region via des visioconférences. Elle a pu aussi discuté avec les élus et les partenaires sociaux.

Commerce de proximité, accès à internet, les petites communes se mobilisent

Pour les commerces de proximité, l'association "Bouge ton Coq" et les maires ruraux ont lancé l'opération "C'est ma tournée". Avec le confinement de nombreuses épicerie-bar-restaurant ou boulangerie se retrouve en difficulté alors les maires des petites communes font tout pour sauver leur commerces de proximité.

Cela se matérialise par un chèque de 1 000 à 1 500€ offert aux entreprise qui en font la demande, dont trois entreprises sarthoises qui ont pu en bénéficier comme en témoigne Dominique Dhumeaux, président des maires ruraux de la Sarthe.

Pendant ce confinement, l'accès à internet est devenu essentiel pour continuer de vivre et de travailler. Les salariés qui vivent à la campagne sont pénalisés par la difficulté qu'ils ont de se connecter, faute d'un débit suffisant. Avec tous les besoins de la famille, on comprend l'enjeux de cet accès : télé-travail pour les parents ou l'école à la maison pour les enfants avec les documents des enseignants à télécharger.



Télé-travail, gestion de la crise sanitaires et élections municipales reportées, les difficultés des petites communes

Les lycéens masqués

Les 169 000 élèves des lycées publics et privés des Pays de la loire seront équipés d’un masque lors de la reprise des cours. La promesse a été faite hier sur les réseaux sociaux par Christelle Mordançais la présidente de la région. Il s’agira d’un masque lavable, certifié par l’État et réutilisable 30 fois. Les équipements seront disponibles dès la rentrée.



La joie se partage... et se dessine

Le service de la catéchèse organise un concours de dessin sur le thème " Je dessine la joie de Pâques "

Les plus beaux dessins seront imprimés sur des cartes qui seront distribuées aux personnes âgées dans les maisons de retraite à l’occasion des fêtes de la Pentecôte.

Pour participer, envoyez vos dessins à l'adresse mail catechese72@sarthecatholique.fr en indiquant le nom, le prénom et l'âge de l'enfant.



Les 24 Heures du Mans reportées en novembre ?

L’ACO envisage des plans B au cas ou les 24 Heures du Mans ne pourraient pas avoir lieu en septembre en raison de l’épidémie de coronavirus. Dans une interview donnée à Motorsport Network, Pierre Fillon s’est dit prêt à reporter les 24 Heures jusqu’en novembre si nécessaire. Et pourquoi pas, à huis clos d’organiser l’épreuve à huis clos s’il le faut. Les organisateurs attendent les directives du gourvernement pour s’adapter.



Météo

Ce vendredi et le week-end s’annoncent mitigés. Nous aurons comme hier de belles éclaricies entre coupé de passage nuageux voir pluvieux, des orages sont même attendus localement en fin de journée demain.

Les températures sont toujours aussi clémentes. Au meilleur de la journée, il fera 22°C Rouperoux-le-Coquet et Saint-Christophe-du-Jambet, 23°C à Duneau et Joué-en-Charnie et 24°C au Mans, à Malicorne et Laigné-en-Belin.

Aujourd’hui nous fêtons Saint Fidèle de Sig-marin-gen et Saint Wilfried