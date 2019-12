L'info Mag

>Pas de frontière départementale quand il s'agit de parler d'industrie. Ce jeudi, élus, industriels et services de l'Etat se sont retrouvés à Chateaudun pour construire le territoire d'industrie de la vallée du Loir.





>Avenue Grammont, c'est une institution qui ferme ses portes. L'oiseau bleu, la dernière mercerie de Tours, va bientôt baisser le rideau. On vous raconte l'histoire de cette boutique comme on en fait plus.



>Dans cette édition, nous parlerons des clubs coup de pouce clé à Vendôme. Une 15aine d'élèves de CP en profitent chaque soir de la semaine pour les aider dans l'apprentissage de l'écriture et de la lecture



>Un prototype d'un nouveau genre accompagnera peut être bientôt les facteurs de La poste. Un vélo électrique un peu particulier était justement en démonstration à Loches.



En dernière partie d'édition, un invité. Nous serons au téléphone avec Pierre de Riedmatten. Le scientifique s'intéresse depuis plus de 30 ans au Linceul de Turin. Il donnait uen conférence mardi à Veigné.