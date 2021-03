L'Institut de cancérologie de l'Ouest fête ses dix ans : quels progrès depuis ?

Né en 2011 de la fusion des centres de lutte contre le cancer d'Angers et de Saint-Herblain, près de Nantes, l'Institut de cancérologie de l'Ouest (ICO) soigne plus de 40 000 patients par an, venus de tous les Pays de la Loire. Il assure également des missions de recherche, d'enseignement et de prévention. Le Pr Mario Campone, directeur de l'ICO, fait le point sur dix ans d'avancées médicales au service des malades.