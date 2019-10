L'Institut National des Arts du Music-hall du Mans compte plus de 90 élèves

L'Institut National des arts et du Music-hall du Mans commence une nouvelle saison. Les jeunes alternent 3 jours de cours et 3 jours chez leurs employeurs. Comme par exemple dans des cabarets ou des productions de spectacles. Les jeunes pratiques plusieurs activités, comme la danse, la musique, la comédie... Gautier est en première année, il rentre au Cabaret Le Pâtis au Mans. Emmy, elle est en seconde année, elle se déplace à La Rochelle à L'Entrepôt. Deux témoignages avec également la directrice de l'Institut National des arts et du Music-hall du Mans, Marion Louveau, aux micros de Pierre Girault.