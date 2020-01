L'intérêt des Français pour l'information à son plus bas niveau

Mesurer la confiance vis-à-vis des médias

4 Français sur 10 boudent l’information. C’est ce que confirme le 33e Baromètre de confiance dans les médias réalisé par Kantar pour La Croix. 41% des personnes interrogées disent ne s’intéresser qu'assez faiblement à l’information, soit une hausse de 8 points en 1 an. Est directement pointée du doigt, la crédibilité des médias et des journalistes.

une alliance entre journalistes, politiques et financiers ?

Les manifestations des "Gilets jaunes" avaient fait ressortir, entre autres, combien l’information était décriée par ceux qui s’estiment les victimes d’une élite formée d’une alliance supposée entre journalistes, politiques et financiers.



Ce que veulent les Français

Derrière cette désaffection, il y a une demande en creux de plus de responsabilité de la part des journalistes et des médias qu’ils représentent : à l’anecdotique, les citoyens préfèrent le décryptage, à la place des petites phrases et autres punchlines, il veulent de l’analyse. Et au lieu de l’info-divertissement, la majorité d’entre nous souhaite entrer davantage dans la complexité des enjeux économiques, sociaux, politiques qui se posent en France et à l’international.

Si prise de conscience il y a au sein des médias, il va falloir agir rapidement car l'enjeu est de taille. C'est bien notre démocratie qui est atteinte par cette crise de confiance.