L’invité de la rédaction - 14 mai 2020 : Christian Daniau Salon 100% en ligne

Ce salon qui se tient pourtant chaque année à Bordeaux et qui est l’un des plus importants en région. Mais les agriculteurs ne s’avouent pas vaincu pour autant. Un salon 100% en ligne sera proposé du 18 au 20 mai sur le site agriwebTV, avec l’aide de la chambre régionale d’agriculture et la région Nouvelle-Aquitaine.

Pour les agriculteurs l’ambition a été de maintenir ce temps privilégié de communication : entre le monde agricole et le grand public et entre les professionnels de l’agriculture eux-mêmes.

Pour Christian Daniau président de la Chambre d’agriculture de Charente il fallait maintenir ce rendez-vous pour profiter d’un retour des citoyens vers les paysans proches de chez eux.