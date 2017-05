Lâ€™invitÃ© de la rÃ©daction - 18 mai 2017 Ã  07:00 L'hÃ©bergement d'urgence est sous tension

Les associations de solidarité comme l'Eclaircie, Baobab, Femmes Solidaires, le réseau éducation sans frontière, la Pastorale des migrants, le collectif migrants de Barbezieux, le comité de soutien aux sans papiers tirent la sonnette d'alarme. De plus en plus de personnes sans abris frappent à leurs portes. Mais ces structures ne peuvent plus accueillir les personnes dignement. Actuellement la Charente connaît des carences concernant l'hébergement de personnes sans-abri, migrantes ou non. L'AFUS 16 qui tiendra son Assemblée générale vendredi parle d'un dispositif d'accueil sous-dimensionné actuellement. Avec 46 places d'hébergement disponibles (financées par l’État) l'AFUS 16 héberge 160 personnes. Au lendemain de l'élection présidentielle et à la veille des élections législatives il est temps de trouver une solution à cette question de l'hébergement des personnes.