L’invité de la rédaction - 21 juin 2017 à 07:00 25 ans de RCF Charente : les auditeurs et la dimension humaine

Samedi, nous prenons le temps de célébrer cet anniversaire comme il se doit et à notre image. Au programme : une messe, une conférence, un repas, une soirée musicale. Spirituel, réflexion, convivialité et festif sont ainsi prévus à partir de 17h à la maison diocésaine à Angoulême à côté des locaux de notre radio. Et vous êtes tous invités à partager cette journée…