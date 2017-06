L’invité de la rédaction - 23 juin 2017 à 07:00 5emes journées de « Paroles de résistances citoyennes »

Nées du conseil nationale de la résistance et de son plaidoyer de 1944 sur « Les jours heureux » ces journées visent à rappeler que l'éducation populaire est à la base de la démocratie. C'est en osant prendre la parole que l'on peut faire acte de résistance et proposer des solutions. C'est journées de paroles citoyennes font référence au manifeste de l'ancien résistant Stéphane Hessel paru en 2010 : « Indignez-vous » . Un document qui s'est vendu à plus plusieurs millions d'exemplaires à travers le monde.

Les 5emes journées des paroles de résistances citoyennes se dérouleront du 26 juin au 1er juillet au théâtre de Ruelle et les 1eret 2 juillet à la ferme théâtre de Malvielle.