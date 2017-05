Face à cette catastrophe climatique, Jérôme Despey, le secrétaire général de la FNSEA et responsable de la commission viticole à la FNSEA s'est rendu en Charente hier (mardi 2 mai 2017). Pour aider les viticulteurs à passer ce cap difficile il a présenté les solutions à mettre en place, notamment les avances sur trésoreries, les exonérations de taxes sur le foncier non bâtit pour alléger la fiscalité et l'abaissement des seuils d'indemnisation des assurances.