Lâ€™invitÃ© de la rÃ©daction - 6 juin 2017 Ã  07:00 DÃ©marche MÃ©dia Metis pendant Musiques MÃ©tisses

Le festival s'est déroulé tout ce week-end sur le site de la Nef à Angoulême. Une 42ème édition où les pays, les cultures, les langues, les expressions étaient évidemment on ne peut plus variées. Cette année encore, des étudiants du lycée Charles Coulomb de la section « mise à niveau en arts appliqués » ont rédigé des articles, fait des reportages et approché directement des artistes sous la forme d'interviews.