L’invité de la rédaction - 7 juillet 2017 à 07:00 La diffusion culturelle en milieu rural mise en difficulté

Le festival « Festiferme » de la Ferme théâtre de Malvielle en Charente est proposé chaque été depuis 14 ans par la Cie Théâtre en Action. Il se déroulera cette année du 20 au 23 juillet, peut-être pour la dernière fois.

Ce festival a pour vocation de faire vivre la culture en milieu rural et susciter des débats autour des questions de société… Au cours de ce « Festiferme » il sera question des droits et liberté du citoyen, de l'Art et du Handicap de la maladie et de la vieillesse.

Aujourd'hui ce festival est menacé, l'association Théâtre en action et la Ferme-théâtre qui le portent connaissent des difficultés financières importantes depuis la mise en place de la région Nouvelle-Aquitaine. Pour Renata Scant directrice de la Ferme-théâtre : « cet éloignement de la puissance de décision interdit toute forme de développement culturel en milieu rural ».

Renata Scant a baptisé le théâtre de la ferme « Théâtre Jeanne Laurent » en hommage au combat de cette femme nommée en 1946 sous-directrice des spectacles et de la musique à la direction générale des Arts et Lettres au ministère de l'éducation nationale. Elle y développera une politique de décentralisation dramatique visant à accroître la diffusion du théâtre en province et à le populariser.