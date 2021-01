L'irréductible mitterandiste

Premier président socialiste de la Ve République, François Mitterrand est aussi celui qui est resté le plus longtemps à l'Élysée en effectuant deux septénats entre 1981 et 1995. Une première élection en 1981 alors qu'il s'était déjà présenté en 1965 contre Charles De Gaulle. Il portait également la candidature socialiste face à Valéry Giscard d'Estaing en 1974 et 1981, donnant lieu à des petites phrases parmi les plus célèbres des débats politiques.

Tous ne se souviennent pas de François Mitterrand de la même manière. Nous sommes donc venus vous demander ce qui vous reteniez de François Mitterrand.