L'IUT d'Angoulême proche des entreprises

L'IUT d'Angoulême, qui propose des spécialités allant de la mécanique au commercial en passant par la communication et les techniques du son, organise le 5 décembre une opération de Job Dating permettant des rencontres entre entreprises et étudiants à la recherche de stages ou d'emplois. Dans le cadre de ce Job Dating, des tables rondes sont organisées autour des différentes spécialités enseignées à l'IUT. Une opération qui illustre le lien entre enseignement et entreprises, un point fort des IUT au sein de l'université, même si ceci n'exclut pas des activités de très haut niveau avec la présence de plusieurs enseignants chercheurs et de laboratoires de recherche, qui travaillent, sur place à Angoulême avec de jeunes doctorants sur des thèmes d'avant-garde comme par exemple, des techniques de recherche sans fil. Rencontre avec M. Jean-Marie Paillot, directeur de l'IUT, Mme Christina Badulescu, sous-directrice et Mme Marine Denepux, chargée de communication.