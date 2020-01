Les titres :

>L'égalité femme/homme dans l'entreprise, on en parle avec l'obligation pour celles de 50 à 250 salariés de calculer l'index égalité.

> Dans l'Indre et Loire, lancement de l'observatoire de l'agribashing. Une structure qui fait coopérer les forces de l'ordre et les agriculteurs et pour lutter contre le dénigrement, et parfois les violences subies par les professionnels.

>Météo en fin d'édition : le temps s'améliore ce mercredi ! Météo France prévoit des éclaircies et des T températures douces pour la saison : 10 à 12° demain après-midi.