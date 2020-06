L'observatoire des inégalités fait un état des lieux de la richesse en France

Etes-vous riche sans le savoir? L'observatoire des inégalités à publié son état des lieux de la richesses en France. L'un des auteurs nous donnera plus de précisions dans ce journal.



> le fonds de solidarité mis en place par l'État étendue jusqu'à la fin de l'année pour les entreprises du secteur du tourisme. On en parlera dans cette édition.



> Pas de bonne nouvelle côté ciel. Le weekend sera pluvieux et orageux. Le mercure autour des 20 degrés.