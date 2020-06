L'Observatoire des inégalités sort son premier rapport sur les riches en France

" Il y a 5 millions de riches en France, soit autant de riches que de pauvres. " C'est le constat dressé par l'Angevin Noam Léandri, le président de l'Observatoire des inégalités. Cet organisme indépendant vient de sortir son premier rapport sur les riches en France. " On a voulu lever le voile sur ce sujet un peu tabou, explique-t-il. En France, on n'aime pas être considéré comme riche. On a le sentiment de tous appartenir à une énorme classe moyenne, inférieure ou supérieure, mais c'est une utopie française. "