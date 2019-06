L'océan et le climat, avec Laurent Bopp

A Brest, le colloque IMBER sur les océans du futur s'achève. Plus de 600 chercheurs du monde entier ont fait le déplacement pour parler du changement global et de son impact sur les océans. Notre invité ce soir est Laurent Bopp, directeur de recherche au CNRS et professeur attaché à l’école normale à Paris. Climatologue et océanographe, son premier sujet de recherche est le cycle du carbone et son absorption par les océans. Il nous explique en quoi les océans ont un apport fondamental dans ce qu’on appelle le changement global.