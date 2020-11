L'œcuménisme est dans les gènes de RCF!

Du 16 au 23 novembre, RCF fait son Radio don. Une semaine de mobilisation exceptionnelle pour vous rappeller combien votre radio chrétienne a besoin de votre soutien financier ! Tout au long de l'année, RCF vous invite à la prière et à des temps de méditation. Cette semaine particulière est l'occasion de contribuer à la réalisation de ces programmes, puisqu'elle nous permet de réaliser 50% de notre collecte annuelle. Le Radio don, c'est aussi l'occasion d'évoquer l'identité de RCF. La spiritualité tient une place essentielle, bien sûr, mais on le sait moins, l'œcuménisme fait partie de l'ADN de RCF. Pourquoi le dialogue entre chrétiens est-il si important ? Réponses de la théologienne Sr. Marie-Hélène Robert et du pasteur Daniel Cassou.

l'œcuménisme, l'ADN de RCF

C'est portée par la conviction que les chrétiens se fassent entendre ensemble, qu'il fallait que la radio soit un outil au service du dialogue entre les différents confessions chrétiennes, que RCF a été créée dans les années 80.

40 ans après, où en sommes-nous ? Que devient l'œcuménisme ? Ce mouvement est-il encore d'actualité alors que l'on parle beaucoup du dialogue interreligieux ? Catholiques, protestants, orthodoxes : qu'est-ce qui sépare encore les chrétiens ? Comment RCF œuvre-t-elle pour creuser le sillon de l'œcuménisme ?

Qu'est-ce que l'œcuménisme ?

L'œcuménisme c'est le dialogue entre chrétiens de différentes confessions. Quand des catholiques, des orthodoxes et des protestants célèbrent leur unité dans le Christ tout en reconnaissant leurs différences.

"L'œcuménisme c'est un don de Dieu, le don de l'unité, pour la théologienne Sr. Marie-Hélène Robert, en même temps une promesse de Dieu - c'est-à-dire que ce don n'est pas complètement reçu - et un appel aussi à construire l'unité, c'est toujours en chemin..." Et pour bâtir cette unité, il faut "une volonté commune de répondre à cet appel de Dieu", ajoute le pasteur Daniel Cassou, ainsi que "des gestes et des paroles qui vont incarner cette volonté".

L'ŒCUMÉNISME est-il toujours d'actualité ?

On peut avoir le sentiment d'un essouflement en ce qui concerne l'œcuménisme aujourd'hui, surtout si l'on considère le formidable dynamisme du dialogue entre chrétiens après Vatican II. "Si on en parle moins, c'est peut-être bon signe, suggère Sr. Marie-Hélène Robert, l'œcuménisme va progresser, on va les uns vers les autres peut-être plus spontanément qu'avant.". Et s'il peut exister un certain repli "vers les Églises identitaires", il existe de très nombreuses initiatives dont on parle peu. "Il y a une grande diversité de dialogues", comme en témoigne en effet Daniel Cassou.